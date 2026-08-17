Οι οκτώ εκπομπές που κάνουν πρεμιέρα τον Αύγουστο: Ξεκινάει η «μάχη» της ενημέρωσης

H αρχή της σεζόν μπορεί επίσημα να γίνεται το φθινόπωρο ωστόσο ουσιαστικά αρχίζει να «χτίζεται» λίγες εβδομάδες νωρίτερα με την προσθήκη στο πρόγραμμα των τηλεοπτικών σταθμών των παρουσιαστών των ενημερωτικών εκπομπών που έχουν πάρει από πέρυσι το πράσινο φως.

Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου τα κανάλια σταδιακά επιστρέφουν σε κανονική ροή.

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Mega

Στο Μεγάλο Κανάλι ο πρώτος που επιστρέφει είναι ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News». Για έβδομη συνεχόμενη σεζόν (Ο Νίκος Ευαγγελάτος είναι στην απογευματινή ζώνη του Mega από την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας του σταθμού τον Φεβρουάριο του 2020) η ενημερωτική εκπομπή διατηρώντας τη γνώριμη ταυτότητά της παραμένει συντονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής.

Στόχος του «Live News» να μην ακολουθεί απλά την επικαιρότητα αλλά να δίνει τον ρυθμό στις εξελίξεις.

ΣΚΑΪ

Και στο κανάλι του Φαλήρου ξεκινούν σχεδόν όλες οι εκπομπές. Έτσι την προσεχή Δευτέρα επιστρέφει στο πρόγραμμα του σταθμού στις 5.00 η «Πρώτη Εικόνα» (δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι παρουσιαστές) και θα ακολουθεί στις 6.00 το νέο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά.

Αμέσως μετά στις 9.40 θα ξεκινούν οι «Αταίριαστοι» Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος και στις 11.45 το «Live You» με τους Άρη Πορτοσάλτε και Μαρία Αναστασοπούλου

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Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6.00 το πρωί Γιάννης Κολοκυθάς και Μάνος Νιφλής θα πουν την πρώτη καλημέρα της νέας σεζόν από το «Ώρα Ελλάδος». Η σκυτάλη θα περάσει στις 10.00 στο ανανεωμένο «Δέκα Παντού», στο οποίο ο Νίκος Στραβελάκης θα υποδεχθεί στο πλευρό του την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Στις 15.45 ξεκινά και η νέα τηλεοπτική σεζόν για τους Σπύρο Χαριτάτο και Αλέξανδρα Χατζηγεωργίου με το ειδησεογραφικό μαγκαζίνο «Καθαρές Κουβέντες».