Στέφανος Παπαδόπουλος: Λύγισε on air ο καλλιτέχνης που μήνυσε τον Μαζωνάκη - «Φοβόμουν να μιλήσω»

Σε κλάματα ξέσπασε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο καλλιτέχνης που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις σε βάρος του το πρωί του Σαββάτου καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε αναφερθεί στις καταγγελίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άρια Καλύβα, που συμμετέχει στην εκπομπή ήταν εκείνη που έπεισε τον 21χρονο τραγουδιστή να έρθει καλεσμένος στο «Ραντεβού το ΣΚ» μετά τη μήνυση που υπέβαλε στα δικαστήρια.

«Δεν λέω ψέματα για κάτι οπότε δεν έχω λόγο να αγχωθώ» παραδέχτηκε αρχικά ο Stef και πρόσθεσε: «Εύχομαι να βγουν κι άλλα παιδιά να πουν ό,τι έζησαν κι αυτοί, και να μη φοβηθούν τίποτα».

Όσον αφορά για το like που είχε κάνει πριν από λίγες μέρες στο Instagram, ο Στέφανος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν το κατάλαβε καθώς δεν τον ακολουθεί στα social media και γι’ αυτό το πήρε πίσω.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος εξομολογήθηκε ότι ο «γολγοθάς» του ξεκίνησε από την πρόβα τζενεράλε πριν από την πρεμιέρα. «Δύο μέρες το στομάχι μου πονούσε» ανέφερε. «Σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένα απλό φλερτ. Αλλιώς δεν θα έβγαινα να μιλήσω. Φοβόμουν ότι αν μιλήσω λίγο παραπάνω, θα χάσω τη δουλειά μου», είπε.

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Άμα ήθελα τα χρήματα θα δεχόμουν αυτά που μου πρόσφεραν»

Στη συνέχεια ο 21χρονος τραγουδιστής περιέγραψε την πρώτη φορά που οδηγήθηκε στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη: «Στην αρχή ήταν πολύ φιλικό το κλίμα. Ήθελε ο άνθρωπος να με γνωρίζει, ήθελα να τον γνωρίζω, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Μετά από κάποια ώρα ξεκίνησε το στρίμωγμα», ανέφερε.

Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να τα βρει εξωδικαστικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Στέφανος Παπαδόπουλος δήλωσε: «Άμα ήθελα τα χρήματα θα δεχόμουν αυτά που μου πρόσφεραν για να μη μιλήσω», συμπληρώνοντας ότι του έγινε πρόταση να συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη στην «Ακτή Πειραιώς».

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, όσο προχωρούσε η συνέντευξη άρχιζε να φορτίζεται πιο έντονα συναισθηματικά, και όταν ρωτήθηκε πώς αντέδρασαν οι γονείς του όταν έμαθαν για τη σεξουαλική παρενόχληση, λύγισε ξεσπώντας σε κλάματα on air. Η Ιωάννα Μαλέσκου τον παρηγόρησε, παίρνοντάς τον αγκαλιά.