Στέλεχος μεγάλου ελληνικού καναλιού στην επιτροπή της Eurovision στον τελικό της Μάλτας

Σε τροχιά Eurovision έχουν μπει πλέον τα περισσότερα κράτη που παίρνουν μέρος στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Άλλες χώρες με απευθείας αναθέσεις άλλες με Εθνικούς Τελικούς. Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ο Εθνικός Τελικός της Μάλτας με τη συμμετοχή 12 φιναλίστ.

Ο Aidan Cassar συγκέντρωσε 283 πόντους (170 από το κοινό, 113 από την κριτική επιτροπή) και θα εκπροσωπήσει τη μικρή νησιωτική χώρα στον τελικό του Μαϊου στην Αυστρία με το τραγούδι «Bella». Το κομμάτι ήρθε δεύτερο στην ψηφοφορία του κοινού, αφού την πρώτη θέση του televoting κατέλαβε το «Ejja lejja ħdejja ‘l hawn (The Flute)».

Eurovision, Μάλτα: Η Ελληνίδα της επιτροπής

Στον Εθνικό Τελικό της Μάλτας είχε βαρύνουσα σημασία η γνώμη της επιτροπής και αυτή είχε Ελληνικό «αέρα».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader μέλος της επιτροπής ήταν η Αλέξια Σούφερη στέλεχος του προγράμματος της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 με εξειδίκευση το διεθνές πεδίο καθώς κατέχει τον τίτλο International TV & Media Executive Antenna Group Greece «τρέχοντας» παράλληλα και Ελληνικές παραγωγές όπως το «The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Με προϋπηρεσία σε μεγάλα media groups του εξωτερικού (Former Sony Music & Syco Entertainment UK Director) το στέλεχος του ΑΝΤ1 προσκλήθηκε προσωπικά από το Δημόσιο Τηλεοπτικό κανάλι της Μάλτας το ΤVM καθώς είχε στήσει για τη συγκεκριμένη χώρα στο παρελθόν το talent show Χ Factor.