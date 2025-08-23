Στο Βάθος Κήπος: Τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις

Την ελληνική ταινία, παραγωγής 2009, «Στο Βάθος Κήπος» θα προβάλει το βράδυ του Σαββάτου (23/8, 23:00) η ΕΡΤ3. Πρόκειται για μία «μαύρη» κωμωδία που βασίζεται στο μυθιστόρημα «ΑΘΩΟΤΗΤΕΣ» του Κλεάνθη Δανόπουλου.

Να την ψάχνει κανείς... ή να μην την ψάχνει; Όταν όλα στην επιφάνεια ενός κήπου φαντάζουν ειδυλλιακά, τι μπορεί να συμβεί αν χρειαστεί να σκάψεις βαθιά για να φυτέψεις ένα φοίνικα;

Ο Φαίδωνας και η Αναστασία είναι ένα νέο ζευγάρι που ερωτεύονται τρελά και αποφασίζουν να μείνουν μαζί και να κάνουν οικογένεια και πολλά παιδιά. Εκείνος αγαπάει τα βιβλία, έχει μια καλή δουλειά και ένα μικρό απόθεμα στην τράπεζα. Εκείνη είναι καλλιτέχνιδα, όμορφη, ανεξάρτητη και δημιουργική. Από καθαρή τύχη βρίσκουν ένα ωραίο σπίτι με τεράστιο κήπο για να στεγάσουν την καινούρια τους ζωή και τα πολλά παιδιά που ονειρεύονται να κάνουν...

Ομως τα πράγματα δεν έρχονται πάντα ούτε όπως τα εύχεται κανείς , ούτε όπως τα περιμένει. Η τύχη και η ατυχία συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι. Με αφορμή μια τρύπα που σκάβει ο Φαίδωνας στον κήπο, για να φυτέψει ένα φοίνικα, αυτοί οι δύο νέοι, ερωτευμένοι και γεμάτοι χαρά άνθρωποι, βρίσκονται μπλεγμένοι μ' ένα πτώμα που προσγειώνεται ουρανοκατέβατο στον κήπο τους, με την αστυνομία στην αυλή τους και τη Μαφία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια αθώα τρύπα στον κήπο θα τους άλλαζε τη ζωή; Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού και του κήπου όμως, είχε προειδοποιήσει τον Φαίδωνα: Ποτέ μην σκάβεις... σε ξένο κήπο.

Στο Βάθος Κήπος: Συντελεστές και διακρίσεις

Η ταινία Στο Βάθος Κήπος έχει συμμετάσχει στα φεστιβάλ:

London Greek Film Festival (LGFF), Αγγλία, 2010, διαγωνιστικό τμήμα: (Βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου)

Greek Film Festival (Antipodes), Αυστραλία, 2010, προβολή

Φεστιβάλ Ίκαρος, Αγ. Κήρυκος Ικαρίας, 2011, προβολή

Εβδομάδα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, Σεράγεβο, 2012, προβολή

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Κλεάνθης Δανόπουλος

Ηθοποιοί: Βασίλης Μαυρογεωργίου, Ηλέκτρα Τσακαλία, Τζένη Ρουσέα, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Πουλικάκος, Αποστόλης Τότσικας, Weena Chauhan - Τζοτζολάκη, Γιώργος Κοψιδάς, Ερνέστος Βουτσίνος, Ελένη Ζαρκαδούλα, Δημήτρης Καΐκης, Κώστας Ζαχαράκης, Γιώργος Αλμπάνης, Βασίλης Ρίσβας, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου.