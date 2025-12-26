Στο Παρά Πέντε: Αναλυτικά η σαρωτική επέλαση του reunion - Πού πλησίασε το 90% η τηλεθέαση

Ήταν μη αναμενόμενο ακόμη και από στελέχη του Mega. H σαρωτική επέλαση του «Παρά Πέντε» στους δείκτες τηλεθέασης της Nielsen είχε να συμβεί χρόνια όσον αφορά σε προϊόν που εμπεριέχει και μυθοπλασία.

Το επετειακό επεισόδιο της θρυλικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη έχει ήδη συμπεριληφθεί στο ετήσιο Top 5 της Nielsen μαζί με κορυφαία γεγονότα όπως ο διαγωνισμός της Eurovision αλλά και μεγάλες αθλητικές μεταδόσεις.

Οι αναλυτικοί αριθμοί του ρεκόρ είναι αποκαλυπτικοί: Στη συχνότητα του Mega κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του «Παρά Πέντε» συντονίστηκαν 1.684.623 με το τελικό μερίδιο τηλεθέασης (τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης χωρίς διαφημιστικά διαλλείματα) να διαμορφώνεται σε 42,9% στο Γενικό Σύνολο και 49,9% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Η κάλυψη της εκπομπής (δηλαδή το κοινό που πέρασε έστω και για 1’ από τη συχνότητα του Mega) έφθασε τους 3,8 εκατομμύρια τηλεθεατές. Τα ποσοστά αυτά ώθησαν το Mega στην πρώτη θέση της ημερήσιας τηλεθέασης με 23% στο σύνολο και 27,2% στο δυναμικό κοινό με μεγάλη διαφορά από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό. Διαφορά που διευρύνθηκε στο prime time (ζώνη υψηλής τηλεθέασης 21.00 – 24.00) με το Mega να καταγράφει 40% στο σύνολο και 47,2% στο δυναμικό κοινό.

Σε επιμέρους κοινά οι πιο δυνατές ηλικιακές ομάδες του επετειακού «Παρά Πέντε» ήταν οι άνδρες ηλικίας 18 – 24 με 86,4% και ακολούθησε το γυναικείο κοινό της ίδιας ηλικιακής ομάδας με 85,2%. Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή της τηλεθέασης η Θεσσαλονίκη πρώτευσε με 53,1%, ακολούθησε η Αθήνα με 44,8% ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το πρόγραμμα κατέγραψε 39,4%. Οι Πανεπιστημιούχοι είδαν το «Παρά Πέντε» σε ποσοστό 48,8% ακολούθησαν οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης με 43% και τέλος αυτοί της χαμηλότερης με 32,9%.

Βέβαια ενδιαφέρον έχουν και τα νούμερα πέραν τον παραδοσιακών τηλεοπτικών δεκτών. Η ζωντανή μετάδοση του «Παρά Πέντε» από το megatv σημείωσε ρεκόρ με περισσότερες από 750.000 προβολές. Το #stoparapente20 ήταν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου No1 trending topic χθες στο X (πρώην Twitter), με περισσότερα από 50.000 tweets.

Η καμπάνια του Μega στα social media για το Reunion είχε απήχηση σε περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες την τελευταία εβδομάδα πριν την προβολή του επεισοδίου. Τα νούμερα αυτά οδήγησαν το Mega στην απόφαση να προβάλλει ξανά το επεισόδιο το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στις 21.00 αναδεικνύοντάς το έτσι σε βασικό εορταστικό του πρόγραμμα.