Στούντιο 4: Πότε επιστρέφει στην ΕΡΤ1 - Η ώρα προβολής

Το «Στούντιο 4» με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στην ΕΡΤ1.

Το αγαπημένο μαγκαζίνο της μεσημεριανής - απογευματινής ζώνης της ΕΡΤ κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 15:00 για να μιλήσει για όλα όσα μας απασχολούν, μας εμπνέουν, μας διασκεδάζουν ή μας συγκινούν.

Και αυτή την τηλεοπτική σεζόν, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα φιλοξενήσουν ανθρώπους που ξεχωρίζουν, σε συνεντεύξεις που κάνουν αίσθηση, θα δοκιμάσουν τα γλυκά του Δημήτρη Μακρυνιώτη και τα πιάτα του Σταύρου Βαρθαλίτη, θα κουβεντιάσουν για θέματα της επικαιρότητας, θα μας συστήσουν σημαντικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα γίνουν για μία ακόμα χρονιά η πιο χαλαρή τηλεοπτική παρέα.

…Γιατί το «Στούντιο 4» είναι καθημερινή συνήθεια. Είναι οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Μια χαλαρή κουβέντα και η ζωή με άλλη ματιά.

Με λόγο ουσιαστικό, ατμόσφαιρα οικεία και περιεχόμενο με ψυχή, το «Στούντιο 4» συνεχίζει να αποτελεί καθημερινή τηλεοπτική συνήθεια - έναν σταθμό στην ημέρα μας!

Στούντιο 4: Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 15.00 στην ΕΡΤ1