Survivor - Αριάδνη για Μαντίσα: «Θέλετε να μάθετε τι έγινε πριν το χθεσινό Συμβούλιο off camera;»

Οι κόντρες και οι διαμάχες στην παραλία των Αθηναίων στο Survivor δεν έχουν τέλος με τη Μαντίσα να είναι εκείνη που συγκεντρώνει για άλλη μια φορά τα «βέλη» των συμπαικτών της πάνω της.

Στο χθεσινό (14/4) επεισόδιο του Survivor είδαμε την Αριάδνη Δημητρέλου, μιλώντας στην κάμερα, να περιγράφει μια συνομιλία που είχε, όπως ισχυρίστηκε με τη Μαντίσα, πριν το Συμβούλιο, τονίζοντας πως η συμπαίκτριά της είναι διαφορετική όταν δεν γράφουν οι κάμερες.

«Θέλετε να μάθετε τι έγινε πριν το χθεσινό Συμβούλιο off camera; Συμπεθέρες μου, φτιάξτε καφέ να σας τα πω.

Έτσι όπως ήμουν ξαπλωμένη εγώ με τη Μιλένα, έρχεται η Μαντίσα, μας σηκώνει και λέει: "Πάμε λίγο μια βόλτα να μιλήσουμε;". "Άντε πάμε", λέω, "έχω μεγάλη καρδιά. Ας ακούσω τι θέλει να μου πει". Σε όλο αυτό η Μιλένα ήταν εκτός συζήτησης, γιατί δεν είχε να πει κάτι στη Μιλένα.

Η πρωταγωνίστρια ήμουν εγώ. Οπότε, άρχισε και μου έλεγε, για όλα αυτά που έχει πει για μένα, μου ζήτησε συγγνώμη. Της είπα ότι προσέβαλες πάρα πολύ τον άνθρωπό μου και την οικογένειά μου. Ήταν πολύ άσχημα τα λόγια σου και όλα αυτά που είπες για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις". Μου λέει: "Το ξέρω, ότι προσβλήθηκες".

Μετά από αυτό, τέλος πάντων, άρχισε και μου έλεγε ότι δεν της αρέσει να ψηφίζεται. Ήταν το τελικό της αποτέλεσμα για να ζητήσει τη συγγνώμη. Ότι δεν της αρέσει να βάζει την οικογένειά της στη διαδικασία να χαλάει λεφτά για τη Μαντίσα», είπε η Αριάδνη.

«Και όλα αυτά έγιναν off camera. Βλέπουμε μία Μαντίσα, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, τελείως διαφορετική off camera. Και δυστυχώς, όλα αυτά δεν έχουν καταγραφεί. Γι’ αυτό είμαι εδώ εγώ να σας τα πω. Να προλάβω καταστάσεις, γιατί γενικά η Μαντίσα είναι ένας άνθρωπος που αλλάζει τα λόγια της».

«Από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο, οπότε χαρτάκι, κουτί και Λιανός», κατέληξε η παίκτρια των Αθηναίων.