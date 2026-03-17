Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (17/3) το έπαθλο επικοινωνίας - Ποιοι ίσως σωθούν και η αποχώρηση

Με την ήττα των «Αθηναίων» χθες (16/3) στο Survivor, το όνομα του Γιώργου Καραϊσαλίδη ολοκλήρωσε τη λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση.

Τέσσερις άνδρες διεκδικούν την παραμονή τους στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ απόψε, Τρίτη (17/3) στις 21.00. Ποιοι θα καταφέρουν να συνεχίσουν την πορεία τους στο παιχνίδι;

Δεύτερο χτύπημα εχθές (16/3) για τους «Αθηναίους», μετά την ήττα τους, ήταν η αποχώρηση για λόγους υγείας του Αντώνη Νικολόπουλου. Η απόφασή του φάνηκε να δυσκολεύει την ψηφοφορία της ομάδας του. Η κάλπη ανέδειξε, ως τέταρτο υποψήφιο της εβδομάδας, τον Γιώργο Καραϊσαλίδη.

Το αποτέλεσμα αιφνιδίασε αρκετά την ομάδα των «Επαρχιωτών», που τον χαρακτήρισε «άχαστο» τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Τα χθεσινά γεγονότα έχουν επηρεάσει την ψυχολογία των «Αθηναίων».

Το κλίμα έντασης που άρχισε να καλλιεργείται τις προηγούμενες ημέρες, ανάμεσα στον Αλέξανδρο Κούρτοβικ, τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και τον Γιώργο Καραϊσαλίδη, κορυφώνεται.

Στον αντίποδα, οι «Επαρχιώτες», με ανεβασμένη διάθεση και γεμάτο στομάχι, θέλουν να κατακτήσουν μία ακόμα νίκη. Έχοντας όμως ήδη τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση από τη δική τους ομάδα, το κλίμα είναι περίεργο.

Ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, ο Σταύρος Φλώρος και ο Μάνος Μαλλιαρός διαχειρίζονται, ο καθένας διαφορετικά, το ενδεχόμενο της αποχώρησής τους.

Ο αγώνας για το έπαθλο επικοινωνίας, που έρχεται απόψε (17/3), απαιτεί συνεργασία μεταξύ των παικτών κάθε ομάδας. Η νίκη θα φέρει νέα από τις οικογένειες και τους δικούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αθηναίοι είναι αυτοί που θα πανηγυρίσουν απόψε, κερδίζοντας στην αναμέτρηση με τους Επαρχιώτες.

Στο Συμβούλιο του νησιού, η ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας δείχνει να ξαφνιάζει τους Survivors, που είχαν στο μυαλό τους μία διαφορετική εξέλιξη, ενώ εξίσου απρόβλεπτη αποδεικνύεται και η αποχώρηση, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, Σταύρος Φλώρος, Μάνος Μαλλιαρός, Γιώργος Καραϊσαλίδης. Για ποιον το ταξίδι στο Survivor τελειώνει απόψε;

Στα παραπάνω ερωτήματα spoilers δεν υπάρχουν, οπότε μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Από τους τέσσερις παίκτες το πιθανότερο είναι να σωθεί από το κοινό ο Μάνος, ενώ το λιγότερο πιθανό είναι να σωθεί ο Αλέξανδρος.

Μεταξύ των άλλων δύο παικτών, στο παρελθόν είχε μεν σωθεί ξανά και ξανά ο Σταύρος, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει από τότε, συνεπώς, ίσως ένα προβάδισμα για να σωθεί έχει τώρα ο Γιώργος.

Εάν λοιπόν δεν υπάρξει κάποια διαφορετική εξέλιξη, εκτός απροόπτου θα δούμε τον Αλέξανδρο και τον Σταύρο να μονομαχούν για την παραμονή τους στο Survivor και εκεί τα πράγματα είναι ρευστά ως προς το ποιος θα νικήσει.

Η απάντηση στην οθόνη του ΣΚΑΪ απόψε στις 21.00 στο νέο επεισόδιο του Survivor.