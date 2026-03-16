Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (16/3) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας του Survivor, απόψε, Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 22.10, στον ΣΚΑΪ θα δείξει εάν η αποχώρηση θα κριθεί μόνο μεταξύ των υποψηφίων της Μπλε ομάδας ή εάν θα υπάρξει και κόκκινη υποψηφιότητα.

Αν και οι «Επαρχιώτες» άλλαξαν στρατηγική βελτιώνοντας την αγωνιστική τους εικόνα, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να επιστρέψουν στις νίκες.

Οι υποψήφιοι

Πλέον, στο πλευρό του Αλέξανδρου Τσιλιμίγκρα, ως υποψήφιοι, βρίσκονται ο Σταύρος Φλώρος και ο Μάνος Μαλλιαρός. Θα καταφέρει ο αποψινός αγώνας να αλλάξει τα δεδομένα;

Ο στίβος μάχης περιμένει τις δύο ομάδες και αυτή τη φορά η Μπλε ομάδα περνά στην αντεπίθεση θέτοντας στο στόχαστρο τη Μιλένα Σδρένια και τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ.

Οι «Αθηναίοι» έχουν απολαύσει οκτώ σερί έπαθλα φαγητού και η ψυχολογία τους είναι σίγουρα διαφορετική. Ωστόσο, στην καλύβα οι εντάσεις δεν λείπουν. Μία νέα διαμάχη ξεκινά ανάμεσα στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ.

Φτάνοντας στο Συμβούλιο του νησιού μία απρόσμενη ανακοίνωση προκαλεί θλίψη και αναστάτωση...

Οι νικητές της τρίτης ασυλίας

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αθηναίοι θα κάνουν το 3 στα 3 και θα κερδίσουν και αυτή την ασυλία στο Survivor απόψε Δευτέρα 16/3. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, τότε η ομάδα θα καταφέρει να ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό σερί νικών, αφήνοντας τους αντιπάλους της να παλεύουν με τις συνέπειες μιας δύσκολης εβδομάδας.