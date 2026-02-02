Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (2/2) τον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία

Ένας από τους πιο έντονους χαρακτήρες του φετινού Survivor, ο Gio Kay ζήτησε εχθές να αποχωρήσει οικειοθελώς.

Νέες εξελίξεις μας περιμένουν απόψε, Δευτέρα (2/2) στις 22.00, στον ΣΚΑΪ καθώς μία νέα αιφνίδια αποχώρηση φέρνει πολλές αλλαγές!

Σε κλίμα συγκίνησης και νιώθοντας πως δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται, ο Gio Kay αποχαιρέτησε την ομάδα του, η οποία νωρίτερα είχε χάσει τον πρώτο αγώνα ασυλίας.

Οι Αθηναίοι μπήκαν σε διαδικασία ψηφοφορίας, αναδεικνύοντας πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση την Εβελίνα Λυκούδη, ενώ η Μαντίσα Τσότα, που έχει στα χέρια της το βότσαλο της ατομικής ασυλίας, αποφάσισε να μείνει σιωπηλή και να μην το χρησιμοποιήσει.

Survivor: Ποια ομάδα κερδίζει απόψε (2/2) τη δεύτερη ασυλία

Ο δεύτερος αγώνας ασυλίας φέρνει απόψε (2/2) Επαρχιώτες και Αθηναίους αντιμέτωπους σε έναν απαιτητικό στίβο μάχης.

Ως προς το ποια ομάδα θα κερδίσει σήμερα (2/2) τη δεύτερη ασυλία, οι απόψεις διίστανται, αφού έχουν διαρρεύσει και οι δύο εκδοχές, οπότε μένει να δούμε στο αποψινό επεισόδιο ποια ομάδα όντως θα πανηγυρίσει.

Το σίγουρο είναι ότι οι εντάσεις μεταξύ των δύο ομάδων δε λείπουν και μεταφέρονται και στο Συμβούλιο του νησιού.

Κανείς όμως δεν είναι έτοιμος για τις ανατροπές που έρχονται στο Συμβούλιο μετά την ήττα της μίας ομάδας…

Survivor: Δευτέρα (2/2) εκτάκτως στις 22:00, Τρίτη (3/2) στις 21:00 και Τετάρτη (4/2) στις 21:40 στον ΣΚΑΪ.