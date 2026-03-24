Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (24/3) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Το Survivor επιστρέφει απόψε Τρίτη (24/3) με τον αγώνα για την τρίτη ασυλία με τους «Επαρχιώτες» - μετά τη δεύτερη ήττα τους - να μετρούν τρεις υποψήφιους, τον Σταύρο Φλώρο, τον Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα και τον Μάνο Μαλλιαρό.

Πλέον, ο κίνδυνος της αποχώρησης από την ομάδα τους είναι ορατός. Θα καταφέρουν να κάνουν την ανατροπή και η τελευταία υποψηφιότητα να έχει χρώμα κόκκινο;

Η ομάδα των «Αθηναίων» είναι ένα καζάνι που βράζει και η έκρηξη μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ. Η Μαντίσα Τσότα βρίσκεται για ακόμα μία φορά στο «μάτι του κυκλώνα» και οι αποκαλύψεις που γίνονται αναστατώνουν...

Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας είναι κρίσιμο. Κανείς δεν θέλει να χάσει. Μία ήττα για τους «Αθηναίους» θα έθετε σε κίνδυνο την παρουσία των παλιότερων Survivors.

Οι «Επαρχιώτες» έχουν να διαχειριστούν το άγχος των τριών υποψηφιοτήτων και τις εσωτερικές διαμάχες. Την ώρα του αγώνα οι τόνοι στους πάγκους, ανάμεσα σε νέα και παλαιότερα μέλη, ανεβαίνουν...

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πολυπόθητη νίκη θα αποσπάσουν απόψε (24/3) οι Επαρχιώτες, στέλνοντας τους Αθηναίους στο τρίτο Συμβούλιο του Νησιού να βγάλουν υποψήφιο προς αποχώρηση παίκτη ή παίκτρια.

Δεν ξέρουμε αν τα παραπάνω θα επιβεβαιωθούν στο αποψινό επεισόδιο του Survivor, όμως, το σίγουρο είναι ότι στο Συμβούλιο του Νησιού θα μπει σε εφαρμογή μια παλιά στρατηγική. Με την ολοκλήρωση των υποψηφιοτήτων το κοινό θα πρέπει να στηρίζει εκείνους που θέλει να παραμείνουν.

Τα πράγματα αλλάζουν αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα είναι για καλό…

Η συνέχεια στο Survivor απόψε Τρίτη (24/3) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.