Survivor vs MasterChef: Ποιο ριάλιτι κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης χθες Κυριακή (18/1)

Πρεμιέρα χθες Κυριακή (18/1) για τον δέκατο επετειακό κύκλο του MasterChef που βρέθηκε απέναντι από το Survivor με τα δύο ριάλιτι να κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά στην τηλεθέαση.
Τα πράγματα μάλλον είναι λίγο μπερδεμένα, αφού το MasterChef ήρθε πρώτο και με διαφορά στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά κέρδισε μεν το Survivor, όμως, η διαφορά μεταξύ των δύο ήταν σχεδόν μιας μονάδας.
Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό το MasterChef συγκέντρωσε μέσο όρο 13,8% και το Survivor 8,9%, ενώ στο γενικό σύνολο το ριάλιτι επβίωσης του ΣΚΑΪ σημείωσε 13,1% για να ακολουθήσει το ριάλιτι μαγειρικής του Star με 12,3%.
