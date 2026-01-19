Μενού

Survivor vs MasterChef: Ποιο ριάλιτι κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης χθες Κυριακή (18/1)

MasterChef και Survivor κονταροχτυπήθηκαν χθες Κυριακή (18/1) για την πρωτιά στην τηλεθέαση. Ποιο ριάλιτι κέρδισε και τα ποσοστά σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.

Reader symbol
Newsroom
Κοντιζάς Ιωαννίδης Λιανός
Σωτήρης Κοντιζάς - Πάνος Ιωαννίδης - Γιώργος Λιανός | Star - ΣΚΑΪ
  • Α-
  • Α+

Πρεμιέρα χθες Κυριακή (18/1) για τον δέκατο επετειακό κύκλο του MasterChef που βρέθηκε απέναντι από το Survivor με τα δύο ριάλιτι να κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά στην τηλεθέαση

Τα πράγματα μάλλον είναι λίγο μπερδεμένα, αφού το MasterChef ήρθε πρώτο και με διαφορά στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά κέρδισε μεν το Survivor, όμως, η διαφορά μεταξύ των δύο ήταν σχεδόν μιας μονάδας. 

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό το MasterChef συγκέντρωσε μέσο όρο 13,8% και το Survivor 8,9%, ενώ στο γενικό σύνολο το ριάλιτι επβίωσης του ΣΚΑΪ σημείωσε 13,1% για να ακολουθήσει το ριάλιτι μαγειρικής του Star με 12,3%

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA