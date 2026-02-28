Τα 2 ταξίδια του Akyla, το βιντεοκλίπ και τα στοιχήματα

Σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας για την Eurovision της Βιέννης βρίσκεται ο Akylas.

Το βιντεοκλίπ του Akyla

Παρά τις διφορούμενες πληροφορίες την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου γύρισε το επίσημο βίντεοκλιπ του «Ferto». Αν και υπήρξε διχογνωμία για το εάν θα πρέπει να γίνει κλιπ ή να παραμείνει το αρχικό της διαγωνιστικής φάσης του «Sing For Greece» τελικά αποφασίστηκε νέα οπτικοποίηση.

Οι αμφιβολίες είχαν να κάνουν με τη διάσπαση των Views. To πρώτο κλιπ του «Ferto» στο Youtube μετρά ήδη περισσότερες από 3,7 εκατομμύρια προβολές ενώ η εμφάνιση του τραγουδιστή στον Εθνικό τελικό έχει ξεπεράσει τα 800.000 views.

Πλέον θα υπάρξει και 3 η εκδοχή η οποία γυρίστηκε εσωτερικά σε στούντιο. Το κλιπ είναι της αισθητικής του καλλιτέχνη ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά οπτικά εφέ.

Οι εμφανίσεις του Akyla

Σήμερα Σάββατο 28 Μαρτίου ο Akylas θα εμφανιστεί στο Pesma za Evroviziju στον εθνικό τελικό της Σερβίας.

Στα πλαίσιο της προώθησης της φετινής ελληνικής συμμετοχής, ο καλλιτέχνης θα πραγματοποιήσει την επόμενη εμφάνισή του στον ημιτελικό του Dreaming San Marino Song Contest την Τρίτη 3 Μαρτίου.

Ο Akylas δέχθηκε πρόταση να είναι και στον σημερινό γερμανικό Εθνικό τελικό της Eurovision.

Λόγω της εμφάνισης του στο Βελιγράδι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί ωστόσο έχει ήδη μαγνητοσκοπήσει από αποστείλει το σχετικό μήνυμα. Όσον αφορά στις στοιχηματικές του αποδόσεις δεν έχει αλλάξει κάτι και η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω από την πρώτη Φινλανδία.