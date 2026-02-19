Ο Akylas με το Ferto θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 στη Βιέννη και μπορεί πολλοί να του λένε κυριολεκτικά «Ferto» εννοώντας την πρωτιά στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού, εμείς πάλι για αρχή θα πούμε μια άλλη λέξη: Επιτέλους!

Επιτέλους ένα τραγούδι τελείως διαφορετικό από όσα έχουμε στείλει όλα τα προηγούμενα χρόνια (και δεν είναι λίγα) που συμμετέχουμε στη Eurovision και με τρολ ύφος που δείχναμε τόσα χρόνια να το φοβόμασταν, σε αντίθεση με άλλες χώρες που το έχουν «τολμήσει» και κέρδισαν τους eurofans.

Διαβάστε επίσης - Κατερίνα Βρανά: 5 φορές που μας έδειξε πόσο «όλα τα λεφτά» είναι να αυτοσαρκάζεσαι

Ήδη μια ματιά να ρίξει κανείς στα άπειρα σχόλια στα social media, θα δει αρκετούς χρήστες να λένε με διαφορετικά λόγια το ίδιο πράγμα: «μα καλά με αυτό το τραγούδι θα πάμε;», φοβούμενοι ότι θα ρεζιλευτούμε διεθνώς…

Μην ανησυχείτε, το έχουμε πετύχει με μεγάλη… επιτυχία στο παρελθόν σε άλλες συγκυρίες και καταστάσεις, πολύ πιο σημαντικές από έναν τηλεοπτικό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Με το Ferto δεν παίζει κάτι τέτοιο. Το πολύ πολύ, στη χειρότερη, αν κάτι πάει στραβά και ανατραπούν τα προγνωστικά και τα στοιχήματα που έχουν ανεβάσει τον Akyla ήδη (και ας είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα) στη 2η θέση, να μην πάμε καλά. Μήπως θα ήταν η πρώτη φορά;

Διαβάστε επίσης - Eurovision: Το σχόλιο για το Everything της Βίσση που μας είχε «κάψει» και έγινε σκηνή στο Παρά Πέντε

Όχι, been there, done that, όπως θα λέγαμε σε άπταιστα… ελληνικά, not. Είναι, όμως, η πρώτη φορά που από την τρολ διάθεση του τραγουδιού μας δεν «ξεφεύγει» ούτε ο ίδιος ο ερμηνευτής του.

Άλλωστε το Ferto έχει βγει από τα προσωπικά βιώματα του Akyla, τα οποία προφανώς δεν είναι μόνο δικά του, παίζει με τα μουσικά είδη από τα οποία έχει δανειστεί στοιχεία, άρα κάτι θα σου κάνει κλικ, «συνομιλεί» με τη γενιά του και ακόμα περισσότερο με την εποχή που ζούμε, την οποία και τρολάρει με το παραπάνω.

Και ειδικά για το τρολ του πράγματος, αξίζει να δοκιμάσουμε έστω μια φορά να πάμε στη Eurovision με τέτοια διάθεση χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας παρεξηγήσουν και θα μας πουν μη-πχιοτικούς ή της υποκουλτούρας. Ώρες ώρες αυτό δείχνει να μας απασχολεί - σε άκυρες, βέβαια, περιστάσεις - λες και είναι το τέλος του κόσμου. Μήπως απλά δεν είναι;

Διαβάστε επίσης - Eurovision: Θυμάσαι αυτά τα 7 τραγούδια που ήταν μεγάλα φαβορί για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα;

Και γιατί να πρέπει η Eurovision και το κάθε mega event τέτοιου τύπου να έχει συγκεκριμένη αισθητική και χαρακτήρα; Δεν είναι λίγο περιοριστικό, ενώ μπορείς να αφεθείς και να δημιουργήσεις κάτι διαφορετικό ή έστω καινούριο; Καλό - κακό θα φανεί στο τέλος, στο ταμείο.

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι από τον αξεπέραστο Verka Serduchka που βγήκε 2ος το 2007 με το Dancing Lasha Tumbai μέχρι τον Tommy Cash, ο οποίος πέρσι στη Eurovision 2025 τερμάτισε 3ος, με το Espresso Macchiato, η πράξη έχει δείξει ότι τα τρολ τραγούδια μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά στην τελική κατάταξη και -γιατί όχι;- να αφήσουν τη σφραγίδα τους.

Οπότε Akyla, Ferto και «να χορεύω-χορεύω όσο πάω ψηλά». Φαντάζομαι, τουλάχιστον με αυτόν τον στίχο μπορούμε (σχεδόν) όλοι να ταυτιστούμε. Μπορεί πάλι και όχι, αλλά έχει σημασία;

