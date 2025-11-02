Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε απόψε στο 5ο επεισόδιο της σειράς

Η κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» που έχει αγαπήσει το τηλεοπτικό κοινό όπως έχουν δείξει τα νούμερα τηλεθέασης, θα μας «στοιχειώσει» και απόψε, (2/11) προβάλλοντας το πέμπτο επεισόδιο στο τηλεοπτικό κανάλι του STAR.

Η πλοκή της σειράς είναι λίγο - πολύ γνωστή στους περισσότερους: η Μαρίνα και ο Χάρης, κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Με όνειρα για μια νέα αρχή, μετακομίζουν εκεί, μόνο για να ανακαλύψουν πως δεν είναι οι μόνοι ένοικοι. Εννέα φαντάσματα, καθένα από διαφορετική εποχή και με εντελώς ξεχωριστή προσωπικότητα, στοιχειώνουν το χώρο.

Στο 5ο επεισόδιο που πρόκειται να απολαύσουμε το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 στο STAR, θα δούμε ανατροπές, δείπνα που παίρνουν αναπάντεχη τροπή και τα φαντάσματα να συμμετάσχουν σε αρχαίο τελετουργικό.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Οι πλούσιοι γείτονες του Χάρη και της Μαρίνας, ο Αριστείδης Φωτητζόγλου και η γυναίκα του, αυτοπροσκαλούνται για δείπνο. Αυτό που τους ενδιαφέρει, κυρίως, είναι να συζητήσουν την πρόσβαση στο σπίτι μέσω του ιδιόκτητου δρόμου τους.

Προκειμένου, όμως, να παραχωρήσουν τον τίτλο ιδιοκτησίας, ζητούν ένα εξωφρενικό ποσό. Επειδή η διατύπωση γίνεται με αοριστία, ο Χάρης δεν καταλαβαίνει από την αρχή πόσα χρήματα ζητάει πραγματικά ο γείτονάς τους και συμφωνεί αμέσως. Όταν συνειδητοποιεί ότι το ποσό είναι απείρως μεγαλύτερο, δε θέλει να πάρει το λόγο του πίσω για λόγους τιμής.

Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης πείθει τα υπόλοιπα φαντάσματα να συμμετάσχουν σε ένα αρχαίο τελετουργικό προς τιμήν της σεληνιακής έκλειψης. Η Μαρίνα σκέφτεται να παίξουν ένα παιχνίδι πόκερ, με έπαθλο το δρομάκι και θεωρεί ότι με τη βοήθεια της Μπήλιως θα είναι εύκολο να κερδίσει.

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περίμενε. Τη λύση δίνει ξαφνικά και αναπάντεχα ο Απόστολος, ο βουλευτής της μεταπολίτευσης, ο οποίος πέθανε πάνω σε ένα όργιο.

Η σειρά αποτελείται από 10 επεισόδια συνολικά που θα προβάλλονται κάθε Κυριακή στις 21:00 και αποτελεί διασκευή της βρετανικής σειράς Ghosts σε σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρου και με σκηνοθεσία της Αμαλίας Γιαννίκου.

Τα «φαντάσματα» της σειράς υποδύονται οι: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης, ενώ πρωταγωνιστούν ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου.