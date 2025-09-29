Τα Φαντάσματα: Τι τηλεθέαση έκανε η πρεμιέρα στο Star - «Επιτέλους μια κωμωδία της προκοπής»

Πρεμιέρα έκανε χθες Κυριακή (28/9) η σειρά «Τα Φαντάσματα» στο Star, η οποία ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό, κάτι που φάνηκε τόσο στην τηλεθέαση όπου κέρδισε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό όσο και στα αμέτρητα θετικά σχόλια στο X.
Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό τα Φαντάσματα σημείωσαν 18,4% και ακολούθησε το The Voice στον ΣΚΑΪ με 13,4%, ενώ στο γενικό σύνολο πρώτο ήρθε το The Voice με 21,1% και Τα Φαντάσματα συγκέντρωσαν 15,3%.
Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Έλλη Τρίγγου και ο Ορφέας Αυγουστίδης, οι οποίοι υποδύονται ένα νεαρό ζευγάρι, τη Μαρίνα και τον Χάρη, οι οποίοι κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Αποφασίζουν να το μετατρέψουν σε ξενοδοχείο και μετακομίζουν σ’ αυτό, προκειμένου να το επισκευάσουν.
Αλλά, το σπίτι είναι στοιχειωμένο από φαντάσματα διαφορετικών εποχών, τα οποία πέθαναν εκεί και διατηρούν την εμφάνισή που είχαν τη στιγμή του θανάτου τους.
Τα φαντάσματα μπορούν να περάσουν μέσα από τοίχους, αλλά όχι από πατώματα ή ταβάνια. Δεν μπορούν να φάνε ή να πιουν, αλλά χρειάζονται ύπνο. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον συγκεκριμένο χώρο, μέχρι να μπορέσουν να προχωρήσουν στη μετά θάνατον ζωή.
Όταν τα φαντάσματα βλέπουν τους νεοφερμένους αναστατώνονται και προσπαθούν, ανεπιτυχώς, να τρομάξουν το ζευγάρι, ώστε να τους τρέψουν σε φυγή. Μέσα στην ανακατωσούρα, η Μαρίνα παθαίνει ένα ατύχημα και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Όμως, όταν επιστρέφει στο σπίτι, ανακαλύπτει ότι έχει αποκτήσει την ικανότητα να βλέπει τα φαντάσματα και να επικοινωνεί με τους αόρατους συγκατοίκους της...
Οι δύο ηθοποιοί κέρδισαν τους τηλεθεατές ήδη από το πρώτο επεισόδιο και δεν ήταν λίγα τα κολακευτικά tweets τόσο για τις ερμηνείες τους όσο και για τη μεταξύ τους χημεία.
Μια μικρή γεύση των tweets για τους πρωταγωνιστές, αλλά και για τη σειρά γενικότερα μπορείτε να πάρετε στη συνέχεια.
