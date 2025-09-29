Τα Φαντάσματα: Τι τηλεθέαση έκανε η πρεμιέρα στο Star - «Επιτέλους μια κωμωδία της προκοπής»

Πρεμιέρα έκανε χθες Κυριακή (28/9) η σειρά «Τα Φαντάσματα» στο Star, η οποία ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό, κάτι που φάνηκε τόσο στην τηλεθέαση όπου κέρδισε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό όσο και στα αμέτρητα θετικά σχόλια στο X.

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό τα Φαντάσματα σημείωσαν 18,4% και ακολούθησε το The Voice στον ΣΚΑΪ με 13,4%, ενώ στο γενικό σύνολο πρώτο ήρθε το The Voice με 21,1% και Τα Φαντάσματα συγκέντρωσαν 15,3%.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Έλλη Τρίγγου και ο Ορφέας Αυγουστίδης, οι οποίοι υποδύονται ένα νεαρό ζευγάρι, τη Μαρίνα και τον Χάρη, οι οποίοι κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Αποφασίζουν να το μετατρέψουν σε ξενοδοχείο και μετακομίζουν σ’ αυτό, προκειμένου να το επισκευάσουν.

Αλλά, το σπίτι είναι στοιχειωμένο από φαντάσματα διαφορετικών εποχών, τα οποία πέθαναν εκεί και διατηρούν την εμφάνισή που είχαν τη στιγμή του θανάτου τους.

Τα φαντάσματα μπορούν να περάσουν μέσα από τοίχους, αλλά όχι από πατώματα ή ταβάνια. Δεν μπορούν να φάνε ή να πιουν, αλλά χρειάζονται ύπνο. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον συγκεκριμένο χώρο, μέχρι να μπορέσουν να προχωρήσουν στη μετά θάνατον ζωή.

Όταν τα φαντάσματα βλέπουν τους νεοφερμένους αναστατώνονται και προσπαθούν, ανεπιτυχώς, να τρομάξουν το ζευγάρι, ώστε να τους τρέψουν σε φυγή. Μέσα στην ανακατωσούρα, η Μαρίνα παθαίνει ένα ατύχημα και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όμως, όταν επιστρέφει στο σπίτι, ανακαλύπτει ότι έχει αποκτήσει την ικανότητα να βλέπει τα φαντάσματα και να επικοινωνεί με τους αόρατους συγκατοίκους της...

Οι δύο ηθοποιοί κέρδισαν τους τηλεθεατές ήδη από το πρώτο επεισόδιο και δεν ήταν λίγα τα κολακευτικά tweets τόσο για τις ερμηνείες τους όσο και για τη μεταξύ τους χημεία.

Μια μικρή γεύση των tweets για τους πρωταγωνιστές, αλλά και για τη σειρά γενικότερα μπορείτε να πάρετε στη συνέχεια.

Τι εργαρα είναι αυτή!!!!! Έχω λιώσει στο γέλιο #tafantasmata — Pine_L123 (@Pine_L123) September 28, 2025

Η σειρά #tafantasmata είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Μια ωραία, ευχάριστη και ανάλαφρη σειρά. Η προσαρμογή της βρετανικής παραγωγής φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα στα ελληνικά δεδομένα. Είδα θα έχει δέκα επεισόδια, αλλά αξίζει να συνεχιστεί. Στο BBC είναι ήδη στην 5η χρονιά. — Bill D. (@bill_d_jp) September 28, 2025

είναι το καλύτερο ντουο που έχω δει φέτος, καλά για την σειραρα είναι αυτονόητο. Σκηνικά, σκηνοθεσία, ατακάρες, χιουμορ, ηθοποιοί 🥹🤍🫶🏻#tafantasmata pic.twitter.com/JECUO3XHBP — εβαν (@evaqqelos) September 29, 2025

#tafantasmata το είδα εντάξει ενα έργο ασυνήθιστο με ωραία κωμικά στοιχεία...η Τσαλίκη είδωλο! — Anastasia Mixeli (@AnastasiaMixeli) September 28, 2025

Εξαιρετικοι!!! Επιτελους η γλυκεια Ναταλία Τσαλίκη ξανα μαζι μας!!!#TaFantasmata — nineta71 (@nineta711) September 28, 2025

Ρε είναι όλα τα φαντάσματα τόσο επικά! Τους λάτρεψα έναν έναν!



Εντωμεταξύ η Μπήλιω είναι τόσο Λάμπραινα core. #TaFantasmata — Δημήτρης Πλ... (@tzimispla) September 28, 2025

Με βαριά καρδιά θα πω πως μέχρι στιγμής τα αγαπημένα μου φαντάσματα είναι η Καλλιρόη και ο Πασοκος αλλά και τα υπόλοιπα είναι φανταστικά υπέροχα!!! Περιμένω πώς και πώς την συνέχεια γιατί είμαι σιγουρη ότι θα ξεκαρδιστούμε με ολους τους!!! 👻🥰 #tafantasmata — Eri_Saba (@Nbjk121) September 28, 2025

Η απόλυτη comfort σειρά ❤️!!!



Επιτέλους μια μαύρη κωμωδία με supernatural στοιχείο 👻.

Ο Παπαπέτρου κενταει με τις αστείες ατάκες 👏.

Ο Ορφέας & η Έλλη έχουν χημειαρα ❤️ & είναι πολύ απολαυστικοί στους κωμικούς ρόλους τους 🤌.

Τα φαντάσματα κλέβουν την παράσταση 🙌#tafantasmata pic.twitter.com/PiCjL7JrOZ — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 28, 2025

Επιτέλους μια κωμωδία της προκοπής μετά από χρόνια! Πήξαμε στο σαχλό χιούμορ τόσα χρόνια #tafantasmata — Christina Marasoglou 👒👠 (@chrismarasoglou) September 28, 2025

Τις Κυριακές μας πια θα τις στοιχειώνουν τα φαντάσματα&είμαι πολυ χαρούμενη γι'αυτό❤Καλογραμμένο σενάριο που βγάζει γέλιο,ζεστή&αγαπησιαρικη ατμόσφαιρα ανάμεσα στν Έλλη&τον Ορφέα&οι συγκάτοικοι/φαντάσματα ξεχωρίζουν με τις ατάκες τους&τις μοναδικές τους ιστορίες❤👻#tafantasmata pic.twitter.com/cLY2LErlnL — 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓫𝓵𝓾𝓮 🦭 (@Marilou5911) September 28, 2025

Όλοι οι ρολοι της είναι τελείως διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον και το ταλέντο της είναι τόσο μεγάλο που δεν φαίνεται καν ότι είναι το ίδιο προσωπο που έχει παίξει αυτους τους ρολους!!! Κάθε φορά είναι μια άλλη!!!👌🥰✨#ElliTringou#tafantasmata — Eri_Saba (@Nbjk121) September 28, 2025

#tafantasmata

New Ορφέας meme για ευρεία χρήση και περίσταση!!! 😅👇🤭



Υ. Γ. ΑΓΑΠΩ ΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ!!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ!!! 🔝🔝🔥🔥 pic.twitter.com/4Lj2wQ0kFF — Maraki22 (@Maraki228) September 28, 2025

#tafantasmata

Ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω στην κυρία Ναταλία Τσαλικη η οποία όπως το περίμενα είναι το αγαπημένο μου φάντασμα, η απόλυτη θεά, το υπεραικον της σειράς!! Προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της όπου και να την έχω δει ξεχωρίζει!!🔝🔝 pic.twitter.com/Hw6tsz11IR — Maraki22 (@Maraki228) September 28, 2025

Εντυπώσεις από #tafantasmata

Δεν πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες τύπου σειρές εποχής!

Χιούμορ και σάτιρα ανελέητη και διαχρονική που τόσο ανάγκη την έχει το κοινό!

Ένας σύγχρονος Ευριπίδης ο Παπαπέτρου και ένα καστ καταπληκτικό με μια παραγωγή φροντισμένη!

Επιτυχία σίγουρη! pic.twitter.com/gWPTZXjpG6 — ΡΩΣΑΚΙ (@RSAKI124002) September 29, 2025 ​