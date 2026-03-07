Η ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα πολυθεματικό πρόγραμμα σε όλα τα κανάλια της, καθώς και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, μέσα από ειδικές εκπομπές, αφιερώματα, ταινίες και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν ιστορίες έμπνευσης, διεκδίκησης και δημιουργίας με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καμπάνια της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ για το αφιέρωμά της με τίτλο «Γυναίκα και Αθλητισμός», που παρουσιάζεται το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου 2026. Με στόχο να φωτίσει τη γυναικεία παρουσία στον αθλητισμό και να αναδείξει τις φωνές των αθλητριών που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον του, η καμπάνια εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής ανάδειξης του αθλητισμού από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και υπενθυμίζει ότι κάθε προσπάθεια μετρά και κάθε ιστορία έχει τη δύναμη να εμπνεύσει. Κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας είναι έξι αθλήτριες που έχουν διαπρέψει στον χώρο τους: η Σοφία Ιωσηφίδου, η Στέλλα Ντζάνη, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Έλενα Ξενάκη, η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου και η Ελεάννα Χριστινάκη, οι οποίες με το ταλέντο, την αφοσίωση και την προσωπικότητά τους αφήνουν το αποτύπωμά τους στον αθλητισμό.

Όλο το περιεχόμενο του αφιερώματος της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ «Γυναίκα και Αθλητισμός» θα είναι διαθέσιμο και στο ERTFLIX, με την ομότιτλη κατηγορία να εμπλουτίζεται με μια ξεχωριστή συλλογή ταινιών, σειρών, ντοκιμαντέρ και εκπομπών με θεματικό άξονα τη γυναικεία εμπειρία και ενδυνάμωση, από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η ΕΡΤ1προβάλλει εκπομπές και ταινίες με πρωταγωνίστριες δυναμικές γυναικείες προσωπικότητες, ενώ η ΕΡΤ3, με το πολυήμερο αφιέρωμα «Γυναίκες στο Επίκεντρο», προβάλλει ντοκιμαντέρ και εκπομπές που αναδεικνύουν γυναίκες που εμπνέουν και αλλάζουν την κοινωνία.

ΕΡΤ1

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

14:45 | Μαμά-δες

Η ηθοποιός Βίκυ Βολιώτη αναλαμβάνει την παρουσίαση του νέου επεισοδίου της εκπομπής «Μαμά-δες» και μοιράζεται το δικό της ταξίδι μητρότητας. Καλεσμένοι της η ηθοποιός Ευδοκία Ρουμελιώτη, η προπονήτρια της ρυθμικής γυμναστικής Βάλια Μανιού, η σκηνοθέτις – σκηνογράφος Εύα Νάθενα, καθώς και ο παιδίατρος Διαγόρας Ζαργάνης.

19:00 | Οι κυρίες του ρεμπέτικου: Μαρίκα Νίνου

Το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι κυρίες του ρεμπέτικου», σε αφήγηση και παρουσίαση της Ηρώς Σαΐα, αφιερώνεται στη Μαρίκα Νίνου, μια παθιασμένη ερμηνεύτρια που αναμόρφωσε τη γυναικεία παρουσία στο ρεμπέτικο.

01:00 | «Θλιμμένη Τζάσμιν» (Blue Jasmine, 2013)

Ρομαντική δραμεντί, σε σκηνοθεσία Γούντι Άλεν. Η Τζάσμιν Φρεντς, έχοντας χάσει τα πάντα, βρίσκει καταφύγιο στην αδελφή της στο Σαν Φρανσίσκο. Παγιδευμένη στο παρελθόν και στις αυταπάτες της, προσπαθεί να ανακάμψει, όμως οι ψευδαισθήσεις και οι παλιές συνήθειές της καταστρέφουν κάθε ελπίδα για λύτρωση. Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Μπλάνσετ, Σάλι Χόκινς, Άλεκ Μπάλντουιν, Μπόμπι Κανάβαλε, Άντριου Ντάις Κλέι, Πίτερ Σάρσγκαρντ. Διάρκεια: 92′

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

23:45 | «Έριν Μπρόκοβιτς» (Erin Brockovich, 2000)

Βιογραφικό κοινωνικό δράμα, σε σκηνοθεσία Στίβεν Σόντερμπεργκ. Η Έριν Μπρόκοβιτς, μια μητέρα τριών παιδιών που βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, πείθει τον δικηγόρο Εντ Μάσρι να την προσλάβει ως υπάλληλο στο γραφείο του. Εκεί ανακαλύπτει μια συγκάλυψη που αφορά τη μόλυνση νερού που προκαλεί καταστροφικές ασθένειες σε μια τοπική κοινότητα. Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Άλμπερτ Φίνεϊ, Άαρον Έκχαρτ, κ.ά. Διάρκεια: 122′

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αφιέρωμα: «Γυναίκα και Αθλητισμός»

Όλο το περιεχόμενο του αφιερώματος είναι διαθέσιμο και στο ERTFLIX

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

17:00 | Όλα Είναι Δυνατά (Possibilities)

Ντοκιμαντέρ παραγωγής 2023, που μας συστήνει αθλήτριες–πρότυπο από τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες, οι οποίες γίνονται ολοένα πιο αγωνιστικές εντός και εκτός γηπέδων προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια στον γυναικείο αθλητισμό.

20:15 | Ηρωίδες (Heroines)

Σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής Αυστραλίας 2025, που εξερευνά τον κόσμο του γυναικείου αθλητισμού και πραγματεύεται θέματα όπως η ιστορία, η εξέλιξη, τα εμπόδια και οι ανακαλύψεις. Προβάλλεται το επεισόδιο με τίτλο «Δεν είναι μια στιγμή, είναι ένα κίνημα».

23:00 | «Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ» (Bend it like Beckham, 2002)

Αθλητική κομεντί, σε σκηνοθεσία Γκούριντερ Τσάντα. Η 18χρονη Τζες που ζει στο Λονδίνο ονειρεύεται να παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρο, όπως ο ήρωάς της, Ντέιβιντ Μπέκαμ. Κρυφά από τους Ινδούς και άκρως αυστηρούς γονείς της και με την παρότρυνση μιας φίλης της, γίνεται μέλος μιας τοπικής γυναικείας ημι-επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου, όπου θα έρθει αντιμέτωπη και με τα ρομαντικά συναισθήματά της για τον προπονητή της. Πρωταγωνιστούν: Παρμίντερ Νάργκα, Κίρα Νάιτλι, Τζόναθαν Ρις Μέγιερς, Άρτσι Παντζάμπι, Ανουπάμ Χερ, Τζούλιετ Στίβενσον. Διάρκεια: 105΄

01:00 | Vanessa Vinson Vibes

Ντοκιμαντέρ τρόπου ζωής, παραγωγής Ελλάδας 2024. Στη σημερινή Ελλάδα όπου η θέση της γυναίκας ακόμη εδραιώνεται, η Βανέσσα είναι μια δυναμική γυναίκα με όνειρα για τον εαυτό της και τον κόσμο. Σύζυγος, μητέρα και μέχρι πρόσφατα διευθύντρια μάρκετινγκ σε μεγάλες εταιρείες, άρχισε να σκαρφαλώνει στις υψηλότερες κορυφές κάθε ηπείρου, προωθώντας τη γυναικεία ενδυνάμωση. Τώρα είναι έτοιμη να ανέβει το όρος Vinson στην Ανταρκτική, και έτσι να ολοκληρώσει το «7 summits project» – την κατάκτηση, δηλαδή, της υψηλότερης κορυφής κάθε ηπείρου.

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

07:00 | Παρασκήνιο | Γυναίκες στον αθλητισμό

Σειρά πολιτιστικών και ιστορικών ντοκιμαντέρ από το ΕΡΤ Αρχείο. Το επεισόδιο, παραγωγής 2003, είναι αφιερωμένο στις «Γυναίκες στον αθλητισμό», από τις αρχές του 20ού αιώνα που οι γυναίκες διεκδίκησαν για πρώτη φορά τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συμμετέχουν η αθλήτρια στίβου Μάρθα Πλακωτάρη, η αργυρή Ολυμπιονίκης στο άλμα εις ύψος Νίκη Μπακογιάννη, οι πρωταθλήτριες στην πυγμαχία Αρετή Μαστροδούκα και Μαρία Σεμερτζόγλου, η Χαρά Καρυάμη της ομάδας ρυθμικής γυμναστικής, η Μαρία Χριστοφορίδου της άρσης βαρών, η πρωταθλήτρια στο άλμα εις ύψος Φωφώ Σαββατιανού και οι αδερφές Κορίνα και Σία Πάστρα του σύγχρονου πεντάθλου.

10:30 | f+ΖΗΝ, νέα εκπομπή με την Κατερίνα Στικούδη

Η νέα εκπομπή ευζωίας «f+ΖΗΝ» με παρουσιάστρια την Κατερίνα Στικούδη κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Το πρώτο επεισόδιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αφιερώνεται στη γυναικεία ενδυνάμωση και φωτίζει τη σχέση της γυναίκας με την κίνηση, το σώμα και την αυτοφροντίδα, μέσα από ιστορίες που αναδεικνύουν την επιμονή, την αποδοχή και την προσωπική εξέλιξη. Η Κατερίνα Στικούδη συναντά την Έφη Σφυρή, μια αθλήτρια που υπήρξε πρωτοπόρος του beach volley στην Ελλάδα, την ηθοποιό και πρώην μοντέλο Μάρα Δαρμουσλή και την πρωταθλήτρια του βάδην, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Συμμετέχουν επίσης οι σταθεροί συνεργάτες της εκπομπής, η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και διδάκτωρ ΕΚΠΑ Μάντη Περσάκη, ο φυσικοθεραπευτής Δημήτρης Δήμας, ο διατροφολόγος και καθηγητής Διαιτολογίας και Βιοϊατρικής Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, ο αθλητίατρος και χειρουργός ορθοπεδικός Βασίλης Οικονομούλας και η ψυχολόγος και δασκάλα χορού Μυρτώ Κιτεμέ.

20:30 | Ηρωίδες (Heroines)

Σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής Αυστραλίας 2025, που εξερευνά τον κόσμο του γυναικείου αθλητισμού και πραγματεύεται θέματα όπως η ιστορία, η εξέλιξη, τα εμπόδια και οι ανακαλύψεις. Προβάλλεται το επεισόδιο με τίτλο «Ισότητα».

21:00 | Cage Survivor

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής Ελλάδας 2022. Η Τέρι είναι 33 ετών. Νιώθει παγιδευμένη. Έπειτα από 10 χρόνια ζωής στην Αθήνα, αφήνει το σπίτι, τις δουλειές, τους φίλους και τις προπονήσεις της για αγώνες Μικτών Πολεμικών Τεχνών (Mixed Martial Arts – ΜΜΑ) και αποφασίζει να επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι στην Πάργα για να κάνει μια νέα αρχή.

22:30 | Οι Γυναίκες στον Αθλητισμό

H Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται την Κυριακή 8 Μαρτίου και η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ παρουσιάζει στις 22:30, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, την ειδική εκπομπή «Οι Γυναίκες στον Αθλητισμό», ένα αφιέρωμα στη γυναίκα του σήμερα, που αναδεικνύει τη σημασία της επιμονής, της πειθαρχίας και του γυναικείου δυναμισμού, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα. Η Πελαγία Ελευθεριάδου υποδέχεται τέσσερις σπουδαίες αθλήτριες που έχουν διαπρέψει στον χώρο τους. Οι Στέλλα Ντζάνη, Έλενα Ξενάκη, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου και Ελεάννα Χριστινάκη αφήνουν τους αγωνιστικούς χώρους και μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες. Οι τέσσερις πρωταθλήτριες μιλούν για τους αγώνες, τις θυσίες, την αφοσίωση που απαιτεί ο αθλητισμός, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν ως γυναίκες και τη δύναμη που χρειάστηκε για να κατακτήσουν τους στόχους τους.

ΕΡΤ3

Αφιέρωμα: «Γυναίκες στο Επίκεντρο»

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

17:00 | MindZet

Στο επεισόδιο αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οι παρουσιαστές Κέλλυ Καπακτσόγλου, Τάνια Μοσχοπούλου και Ραφαήλ-Κωνσταντίνος Ραχωβίτσας συναντούν την πρώτη Ελληνίδα χρυσή Ολυμπιονίκη, Βούλα Πατουλίδου, την ερευνήτρια δρ. Μαρί-Νικόλ Θεοδωράκη, που ανέπτυξε ένα τεστ για την ανίχνευση του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο, και την Ισμήνη Δροσοφορίδη, ιδρύτρια της ΜΚΟ «It’s just Period». Στο στούντιο, η Μαρία Γαλατσοπούλου, οδηγός αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη, μοιράζεται τις καθημερινές προκλήσεις πίσω από το τιμόνι ενός μεγάλου οχήματος. Τη ζωντανή ατμόσφαιρα συμπληρώνουν οι Ακαπέλες με indie, έντεχνο και παραδοσιακό παλμό.

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

19:30 | Διασπορά: Ελληνίδες της Διασποράς που κατακτούν τον κόσμο

Στο πλαίσιο του αφιερώματος της ΕΡΤ3 για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η εκπομπή «Διασπορά» παρουσιάζει δύο τηλεοπτικά αφιερώματα σε επιδραστικές γυναίκες της Ελληνικής Διασποράς, που θα μεταδοθούν στις 9 και 16 Μαρτίου αντίστοιχα, στις 19:30. Στο πρώτο επεισόδιο, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, συναντάμε τη σκηνοθέτη, παραγωγό και ηθοποιό Κυριακή Μήτσου από το Λονδίνο, τη δρ. Φρίντα Μιχαηλίδου από την Ελβετία, δημιουργό της start-up αρωμάτων Olymra, και τη δρ. Μαριάννα Προκοπή Δημητριάδη, βιοτεχνολόγο και συνιδρύτρια καινοτόμων βιοτεχνολογικών start-ups στον τομέα της εξατομικευμένης ογκολογίας.

23:00 | Έξω από τις Γραμμές (Draw for Change)

Σειρά ωριαίων ντοκιμαντέρ παραγωγής 2023-24. Ένα συναρπαστικό επεισόδιο που χρησιμοποιεί το αιχμηρό πνεύμα και τη διορατική τέχνη της βραβευμένης με Πούλιτζερ γελοιογράφου Ανν Τέλνις (Washington Post) για να διερευνήσει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η αμερικανική δημοκρατία στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026

23:00 | Η Κυνηγός Αετών (Wings of Courage – The Eagle Huntress of Mongolia)

Ωριαίο ντοκιμαντέρ παραγωγής Γερμανίας 2024. Η 15χρονη Αϊμπότα από τη Μογγολία σκοπεύει να αποδείξει στους άνδρες αντιπάλους της ότι και οι γυναίκες μπορούν να κυνηγήσουν με αετούς. Για να πετύχει τον στόχο της, προπονείται καθημερινά μαζί με τον πατέρα της με τον χρυσαετό της νομαδικής οικογένειας στις πλαγιές των βουνών Αλτάι, στην επαρχία Μπαγιάν-Ολκί της Μογγολίας.

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

23:00 | Οι Μοναχές του Κουνγκ-Φου (The Kung Fu Nuns of Kathmandu)

Ωριαίο ντοκιμαντέρ τρόπου ζωής, γερμανικής παραγωγής 2023. Οι βουδίστριες μοναχές του Κατμαντού συνδυάζουν κουνγκ-φου και πνευματικότητα, ενδυναμώνοντας τον εαυτό τους και τις κοινότητές τους. Εκτός από τους πολύχρωμους τελετουργικούς χορούς και τις προσευχές, κάνουν πεζοπορία στα απομακρυσμένα Ιμαλάια και βοηθούν τις γυναίκες να διεκδικήσουν τη θέση τους δίπλα στους άνδρες.

24:00 | Μιλώντας για την Εμμηνόπαυση (Menopositive)

Ωριαίο ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής 2023. Σε αυτό το τραγελαφικό ντοκιμαντέρ που σπάει τα ταμπού της εμμηνόπαυσης, συναντάμε γυναίκες που τόλμησαν να βγουν δημόσια και να μιλήσουν για το μεγάλο ταμπού αυτής της ορμονικής φάσης, αλλά και γυναίκες που τη βιώνουν σιωπηλά.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

22:00 | An Unfinished Journey

Κοινωνικοπολιτικό ντοκιμαντέρ του 2024, συμπαραγωγής CBC, ARTE, ERT. Αναγκασμένες να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, τέσσερις Αφγανές ηγέτιδες συνεχίζουν τον αγώνα τους από την εξορία για τα δικαιώματα των γυναικών, μετά την κατάληψη της χώρας τους από τους Ταλιμπάν το 2021.

23:00 | Οι Δυναμικές Γυναίκες της Σιέρα Λεόνε (Powerful Women in Sierra Leone)

Ωριαίο ντοκιμαντέρ παραγωγής Γερμανίας 2023. Τέσσερις γυναίκες στη Σιέρα Λεόνε επαναπροσδιορίζουν την κοινωνική τους θέση μέσω της τέχνης των παραδοσιακών υφασμάτων.

24:00 | Φύλο, Υγεία και Ανισότητες (Gender, Health & Inequalities)

Ωριαίο ντοκιμαντέρ παραγωγής Αυστρίας 2023, που υπογραμμίζει την ανάγκη για δίκαιη, εξατομικευμένη ιατρική και την αναγνώριση των γυναικείων αναγκών σε όλους τους τομείς της υγείας.

