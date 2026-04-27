Ταινίες στην τηλεόραση σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 27/4/2026

14:30 ΕΡΤ3 Δέκα Μέρες στο Παρίσι 17:35 ΣΚΑΪ Δημήτρη μου, Δημήτρη μου 20:15 ΕΡΤ1 Καλώς Ήρθε το Δολάριο

Η ταινία της ημέρας

Καλώς Ήρθε το Δολάριο (20:15 - ΕΡΤ1)

Ένας φτωχός και συνεσταλμένος νέος δέχεται να κάνει μαθήματα αγγλικών σε δύο κοπέλες που δουλεύουν σε ένα καμπαρέ της Τρούμπας. Σύντομα όμως ερωτεύεται μία από τις δύο.

Είναι η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία, που η επεξεργασία της έγινε εξ' ολοκλήρου στην Ελλάδα, στα εργαστήρια της "Ανζερβός". Το κόστος ήταν τεράστιο σε σχέση με τις ασπρόμαυρες ταινίες. Το σενάριο είναι διασκευή του θεατρικού έργου των Σακελλάριου και Γιαννακόπολου, "Ο 6ος Στόλος".

Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος

Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Νίκη Λινάρδου, Άννα Καλουτά, Σάσα Καστούρα, Σωτήρης Μουστάκας, Νίκος Φέρμας, Αλέκος Τζανετάκος.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:10 Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο

07:45 Πέντε Χιλιάδες Ψέματα

09:30 Ο Τρελός τα 'Χει 400

11:05 Πικρή Ζωή

12:35 Αλίμονο στους Νέους

14:10 Έμπαινε Μανωλιό

15:45 Ένα Αγόρι Αλλιώτικο απ' τα Άλλα

17:15 Υιέ μου, Υιέ μου

18:45 Επτά Χρόνια Γάμου

20:25 Οι Δοσατζήδες

22:00 Το Κορίτσι με τα Μαύρα

23:50 Ο Περίεργος

01:20 Ο Βάλτος

03:05 Η Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα

04:45 Εκείνες που Δεν Πρέπει ν' Αγαπούν

