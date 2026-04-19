Ταινίες στην τηλεόραση σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου: Το πρόγραμμα

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 19/4/2026

13:10 ΕΡΤ1 - Τα δίδυμα

14:30 ΑΝΤ1 - Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι

15:45 STAR - Χτυποκάρδια στο θρανίο

17:35 ΣΚΑΪ - Πατέρα κάτσε φρόνιμα

19:00 BLUE SKY - Ελληνική ταινία

20:10 ΕΡΤ1 - Μαριχουάνα stop!

21:00 ALPHA - Τζένη Τζένη

22:00 MEGA - Ο κατεργάργης

23:00 STAR - Ο μπακαλόγατος (Της κακομοίρας)

Η ταινία της ημέρας

Μαριχουάνα Στοπ

Το παλιό αρχοντικό στην Πλάκα, που κληρονομούν τρία ξαδέρφια, γίνεται η πέτρα του σκανδάλου, αφού ο καθένας σκέπτεται να το αξιοποιήσει διαφορετικά. Ο Αχιλλέας θέλει να το κάνει νυχτερινό κέντρο, όπου θα παρουσιάζει το χορευτικό του πρόγραμμα, ενώ ο Ιπποκράτης ζει σ’ αυτό και νοικιάζει το υπόγειο στην κοπέλα που αγαπά, τη Δέσποινα. Τα πράγματα περιπλέκονται με την άφιξη από το εξωτερικό της τρίτης κληρονόμου, της Καίτης, η οποία θα αλλάξει τακτική όταν ερωτευτεί τον Γιώργο.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης

Παίζουν: Ζωή Λάσκαρη, Γιώργος Πάντζας, Χρόνης Εξαρχάκος, Μάρθα Καραγιάννη, Βαγγέλης Σειληνός, Μιράντα Ζαφειροπούλου, Μαρία Ιωαννίδου, Ελένη Ανουσάκη, Δήμητρα Σερεμέτη, Νικολ Κοκκίνου, Λίλη Δρούτσα, Νανά Οικονόμου, Κώστας Καφάσης, Γιώργος Τσαούσης, Μίμης Θειόπουλος, Νίκη Φυλλοπούλου, Βαγγέλης Παύλου, Στράτος Παχής, Νίκος Αβαγιανός, Σάββας Αξιώτης, Πάνος Σαργέντης, Εδουάρδος Γκίκας

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:15 Ο Θαυματοποιός

07:50 Μαρία Πενταγιώτισσα

09:30 Διχασμός

11:05 Ο Ποδόγυρος

12:50 Τζαμάικα

14:30 Το Πιο Λαμπρό Μπουζούκι

16:00 Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο

17:35 Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρύφαλλο

19:05 Ο Κόσμος Τρελάθηκε

20:40 Ο Θύμιος τα 'Κανε Θάλασσα

22:00 Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο

23:40 Θανασάκης ο Πολιτευόμενος

01:10 Ο Άγιος Πρεβέζης και η Παπαδιά

02:40 Τον Καιρό των Ελλήνων

04:10 Ένα Γελαστό Απόγευμα

05:45 Έγκλημα στα Παρασκήνια

