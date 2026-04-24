Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.
Ελληνικές ταινίες σήμερα 24/4/2026
- 14:30 - ΕΡΤ3 Ο Θύμιος τα έκανε θάλασσα
- 17:40 - ΣΚΑΪ Η ταξιτζού
- 20:15 - ΕΡΤ1 Ένας Δον Ζουάν για κλάματα
- 21:00 - STAR Η γυνή να φοβήται τον άνδρα
Η ταινία της ημέρας
Η γυνή να φοβήται τον άνδρα
Ο Αντώνης Κοκοβίκος, ανώτερος υπάλληλος υπουργείου, συζεί 10 χρόνια σε ένα παλιό, φτωχικό σπίτι, με την Ελένη, μία απλή, αγράμματη και υπομονετική γυναίκα, που τον υπηρετεί αδιαμαρτύρητα, φροντίζοντας για όλες τις ανάγκες του, υποταγμένη στις κάθε είδους ιδιοτροπίες του.
Ο Αντωνάκης, βολεμένος με αυτή την κατάσταση, αρνείται πεισματικά να την παντρευτεί και όταν μετά από πίεση των φίλων του το κάνει, θα βρει απέναντί του μια διαφορετική Ελένη. Η σύγκρουση των δύο, πλέον συζύγων θα είναι εκρηκτική και θα οδηγήσει στην πλήρη ρήξη και τον χωρισμό…
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβέλας
Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Μάρω Κοντού, Δέσπω Διαμαντίδου, Κατερίνα Γώγου, Λίλη Παπαγιάννη, Καίτη Λαμπροπούλου, Δέσποινα Νικολαϊδου, Σταύρος Ξενίδης, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Τασσώ Καβαδία, Κώστας Δούκας, Νάσος Κεδράκας, Γιώργος Τζίφος
Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)
- 06:25 Αστέρω
- 07:45 Ο Παλιάτσος
- 09:20 Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης
- 10:45 Καλώς ήλθε το δολάριο
- 12:30 Ο Μανωλιός Ξαναχτυπά
- 14:00 2.000 Ναύτες και Ένα Κορίτσι
- 15:20 Από πού Πάνε για τη Χαβούζα
- 17:00 Η Αλίκη στο Ναυτικό
- 18:35 Εν Ονόματι του Νόμου
- 20:25 Παντρεμένος με Πεθερά
- 22:00 Ένα Τανκ Στο Κρεβάτι Μου
- 23:40 Επάγγελμα Γυναίκα
- 01:05 Ο Καβαλάρης των FM Stereo
- 02:35 Ο Φαφλατάς
- 04:05 Αγάπη για Πάντα
- 05:40 Η Βαλίτσα του Παπά
