Τανιμανίδης και Μαυρίδης πήγαν στα κρατητήρια της Βραζιλίας στο πρώτο World Party: «Θεωρήθηκε τρομοκρατία»

Για την περιπέτεια που πέρασαν στο πρώτο ταξίδι του «World Party», τότε που μαζί με τον Γιώργο Μαυρίδη και την υπόλοιπη ομάδα της εκπομπής βρέθηκαν στα κρατητήρια της Βραζιλίας, μίλησε ο Σάκης Τανιμανίδης.

«Ξεκινάμε να πάμε το παρθενικό μας ταξίδι στο World Party και πάμε Βραζιλία», περιέγραψε στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη». Μόλις έφτασαν στο αεροδρόμιο, η ομάδα άρχισε να καταγράφει τις πρώτες σκηνές, με σκοπό να μεταφέρει στο κοινό την ατμόσφαιρα του ταξιδιού. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, αυτή η απόφαση τους στοίχισε ακριβά.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι μια γυναίκα αντέδρασε έντονα, θεωρώντας πως καταγράφηκε στο πλάνο παρά τη θέλησή της. «Ρωτάω στο γραφείο αν πειράζει να γράψουμε με την κάμερα και μου λένε όχι, όλα καλά. Ξεκινάμε, αλλά μια κυρία δίπλα μας άρχισε να φωνάζει ότι τη γράφουμε. Της εξήγησα ότι δεν τη δείχνουμε, αλλά εκείνη πήγε και κάλεσε την αστυνομία του αεροδρομίου», είπε χαρακτηριστικά.

Σε λίγα λεπτά, δύο άντρες της ασφάλειας πλησίασαν την ομάδα και τους ρώτησαν αν έχουν άδεια για τη λήψη. «Δεν είχαμε ποτέ άδεια στο World Party», παραδέχτηκε ο Σάκης Τανιμανίδης, εξηγώντας πως το γύρισμα στο αεροδρόμιο θεωρήθηκε τρομοκρατική ενέργεια.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, καθώς οι αρχές τούς οδήγησαν στα κρατητήρια. «Μείναμε εκεί ένα δεκάωρο χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί. Μας έπαιρναν έναν-έναν για ανάκριση. Δεν καταλαβαίναμε καν τι μας ρωτούσαν, υπήρχε γλωσσικό χάσμα, πανικός», ανέφερε ο παρουσιαστής. Παρά την ένταση και την αβεβαιότητα, η ομάδα προσπάθησε να διατηρήσει ψυχραιμία, πιστεύοντας πως επρόκειτο για μια παρεξήγηση που σύντομα θα λυνόταν.

Ο Σάκης Τανιμανίδης κατάφερε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του, ο οποίος ενημέρωσε τον πρόξενο της Ελλάδας στη Βραζιλία. «Ο πατέρας μου βρήκε έναν άνθρωπο και μίλησε με τον πρόξενο. Εκείνος πήρε τηλέφωνο στο αεροδρόμιο, εξήγησε την κατάσταση και τελικά μας άφησαν να φύγουμε», διηγήθηκε ο παρουσιαστής. Μετά από ώρες αγωνίας, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, αφήνοντας πίσω της ένα πολύτιμο μάθημα για την ομάδα του World Party.



