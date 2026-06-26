Τελικός Master Chef: Το 10 το αργό μας έκαψε στο ζέσταμα

Το φετινό Master Chef είχε σχεδόν όλα όσα ζητά κανείς από ένα δοκιμασμένο και δημοφιλές στο κοινό ριάλιτι μαγειρικής: δυνατούς παίκτες, ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, απαιτητικές δοκιμασίες, αλλαγές, ανατροπές, υψηλό επίπεδο, ταξίδια -από τη Μυτιλήνη μέχρι τη Βαρκελώνη- και τρεις κριτές - φίλους σε μεγάλα κέφια. Λανσαρίστηκε ως «το 10 το καλό, το επετειακό», μέχρι όμως να φτάσουμε στην ανάδειξη του νικητή Πάνου Τελάλη είχε πια εξελιχθεί στο «10 το αργό, το βασανιστικό», όπου ο χρόνος κυλά με το συναρπαστικό θέαμα χεριών, που για ατέλειωτα δευτερόλεπτα ανοίγουν ή κλείνουν ή -ωιμέ- σφραγίζουν έναν φάκελο.

Οι τελικοί της μειωμένης τηλεθέασης

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η σειρά των τελικών κινήθηκε σε πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές -πέρσι ο τελικός συγκέντρωσε 19,1% στο δυναμικό κοινό, φέτος 14,2%. Ειδικά ο τελευταίος μήνας και ιδίως, οι δύο τελευταίες εβδομάδες, που θεωρητικά θα έπρεπε να κορυφώνουν το ενδιαφέρον, ήταν με διαφορά το πλέον βαρετό κομμάτι ενός διαγωνισμού μαγειρικής, που λίγο πριν το τέλος έμοιαζε να αναζητεί τρόπους να γεμίσει το χρόνο των επεισοδίων του.

Λογικό κι επόμενο να πέσει και σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης -χαρακτηριστικό είναι ότι ο πρώτος τελικός της Δευτέρας έκανε 11,5% στο δυναμικό και 9,9% στο σύνολο. Μα ειλικρινά πόσο να αντέξει ακόμα κι ένας φαν της εκπομπής να βλέπει ανθρώπους να ανταλλάσσουν μαχαιροπίρουνα και να μοιράζουν -ακριβοδίκαια- τις μπουκίτσες τους στα πιάτα τους;

Διαβάστε ακόμα: MasterChef 2026: Ο τελικός απέναντι σε «Σόι» και Μουντιάλ - Τι τηλεθέαση έκανε

Έμφαση στη διαδικασία, όχι στο αποτέλεσμα

Το στήσιμο των τελικών ήταν τέτοιο που αφαιρούσε κάθε ενδιαφέρον από τον θεατή. Η ιδέα του να διαγωνιστεί ο καθένας από τους δύο φιναλίστ ξεχωριστά -τη μια μέρα μαγείρεψε ο ένας, την επόμενη ο άλλος- είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φανερά αμήχανων επεισοδίων, γεμάτων με ατέλειωτες επαναλήψεις των ίδιων και των ίδιων φράσεων (να πούμε τη διαδικασία, να την ξαναπούμε τη διαδικασία, να μην την πούμε κι άλλη μια, έτσι για το καλό;), κουραστικά κι ανούσια “δείτε σε λίγο” και σκηνές που δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα, δεν έχουν καν κατάληξη, απλώς ακολουθούν μια τυποποιημένη σκαλέτα.

Παράδειγμα: βλέπουμε 11 ανθρώπους (τρεις κριτές και οκτώ πρώην νικητές) να δοκιμάζουν από πέντε πιάτα από κάθε φιναλίστ. Περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στην είσοδο και στην έξοδο τους, στο χειροκρότημα όλων μαζί και καθενός ξεχωριστά, στο σερβίρισμα των πιάτων, στο άνοιγμα των φακέλων όπου θα γράψουν τη βαθμολογία τους, στο κλείσιμο των φακέλων, στο -βασανιστικό πια- άνοιγμα – κλείσιμο – σφράγισμα του φακέλου με τον τελικό μέσο όρο και στο φινάλε τι; Τίποτα. Δεν βλέπουμε ποτέ τους βαθμούς -μόνο τη συναρπαστική διαδικασία ανοιγοκλεισίματος φακέλων- που επί της ουσίας ελάχιστο ρόλο παίζουν στην τελική ανάδειξη του νικητή. Απλώς γεμίζουν τον χρόνο -σε μια λογική που φώναζε να τελειώσει το ρημάδι, να πάμε στο 11ο.

Άξιος νικητής, παραβρασμένη συνταγή

Εξίσου κουρασμένος φάνηκε και ο μεγάλος τελικός, που είχε ως είθισται όλους τους φετινούς παίκτες, συγγενείς των δύο φιναλίστ, συγκίνηση, άφθονα χειροκροτήματα και… έχασα το μέτρημα πόσες επαναλήψεις της ερώτησης «τι κρατάς από τη φετινή σεζόν;” και της απάντησης “τους ανθρώπους που γνώρισα».

Ας μείνουμε, λοιπόν, σε αυτούς. Οι πρωταγωνιστές, παίκτες και κριτές κράτησαν ζωντανό και τον 10ο κύκλο, συζητήθηκαν, δημιούργησαν κι έδωσαν τροφή στα social media. Το “10 το καλό” είχε δυνατούς διαγωνιζόμενους, ενδιαφέρουσες ιστορίες και προσωπικότητες, άξιους φιναλίστ κι έναν δίκαιο νικητή. Κι ως αιχμή της δυναμικής του είχε για άλλη μια φορά τη χημεία, την άνεση και το χιούμορ των τριών κριτών Λεωνίδα Κουτσόπουλου, Σωτήρη Κοντιζά και Πάνου Ιωαννίδη.

Όσο πιο κοντά πλησίαζε, όμως, στο φινάλε του έδειξε σοβαρά σημάδια κόπωσης και προσήλωσης σε ευκολίες του παρελθόντος, με αποτέλεσμα να χάσει την κορύφωση. Γιατί όπως στη μαγειρική, έτσι και στην τηλεόραση, ακόμα και η πιο πετυχημένη συνταγή θέλει τη σωστή αναλογία και συγκεκριμένο χρόνο μαγειρέματος. Στο «10 το αργό», το πιάτο είχε τις καλύτερες προοπτικές, αλλά τελικά κάηκε στο ζέσταμα.