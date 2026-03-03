«Τι βγαίνει και λέει ο τύπος»: Η αντίδραση του Αντώνη Κανάκη στις δηλώσεις Γεωργιάδη για τη «Βιολάντα»

Στα σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη για το εργοστάσιο της «Βιολάντα» και τα επίπεδα ασφαλείας αναφέρθηκε ο Αντώνης Κανάκης στους «Ράδιο Αρβύλα» της Τρίτης (3/3).

«Πού είναι οι κρατικές ευθύνες, οι έλεγοι σε αυτό το εργοστάσιο που μαθαίνουμε τα τέρατα», σχολίασε ο παρουσιαστής της εκπομπής, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε απόσπασμα από δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

Σε αυτές, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Το εργοστάσιο της Βιολάντα, το οποίο έχω επισκεφτεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα. Έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι, απ' οτι θυμάμαι, τουλάχιστον επί θητείας μου στο Εργασίας και στο Ανάπτυξης. Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο εργοστάσιο, αλλά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση με όλα τα επίπεδα ασφαλείας».

Ο Αντώνης Κανάκης είπε αμέσως μετά: «Ακούστε τι βγαίνει και λέει αυτός ο άνθρωπος, ενώ έχουμε χάσει πέντε γυναίκες, με όλα αυτά που αποκαλύπτονται. Τι βγαίνει και λέει αυτός ο τύπος. Καμία συνέπεια, καμία ευθύνη, καμία ποινική δίωξη... στο απυρόβλητο τελείως, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και ναμην κάνουν».

Στη συνέχεια, η εκπομπή προέβαλε βίντεο, στο οποίο αναφέρεται ότι η «Βιολάντα» έλαβε πάνω από 1 εκατομμύριο από το ΕΣΠΑ, θέτοντας ερωτήματα για τη νομιμότητα της χρηματοδότησης, με τον έλεγχο μετά την έκρηξη να δείχνει ότι δεν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Γι' αυτό ο υπουργός, τόσο φίλος και με τόσο ωραία λόγια, μιλάει ακόμα και τώρα και μαθαίνεις τον "χορό" και το "πάρτι" των εκατομμυρίων», σχολίασε ο Αντώνης Κανάκης.

Είπε δε: «Είναι απίστευτο, διότι νομίζουμε ότι αυτό είναι η κανονικότητα, έχουμε αρρωστήσει όλοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί μάς έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Σε όλες τις παγκόσμιες λίστες και έρευνες για τη διαφθορά βρισκόμαστε στις κορυφαίες θέσεις, στις πιο διεφθαρμένες χώρες στη γη».