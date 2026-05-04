Τι περιλαμβάνει ο πλήρης ανασχηματισμός για Λιάγκα και Σκορδά: To θολό τοπίο με τον ΑΝΤ1

Μεγάλες αλλαγές στα πάνελ των δύο πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών Mega και ΑΝΤ1 αναμένονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν και γι’ αυτό το λόγο τόσο η Φαίη Σκορδά με το Mega όσο και ο Γιώργος Λιάγκας με τον ΑΝΤ1 θα καθίσουν άμεσα στο τραπέζι των συζητήσεων. Ως γνωστόν οι δύο εκπομπές βγαίνουν στον «αέρα» από την κοινή εταιρεία παραγωγής των δύο τηλεοπτικών σταθμών τη Ministair Productions.

O στόχος και στις δύο περιπτώσεις είναι κοινός: Αφενός να ανανεωθούν οι εκπομπές αφετέρου να πέσει το λειτουργικό κόστος τους. Στην περίπτωση της Φαίης Σκορδά τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα καθώς σε κάθε περίπτωση συνεχίζει και την επόμενη σεζόν στη συχνότητα του Mega με την παρουσίαση του «Buongiorno». Στην περίπτωση του Γιώργου Λιάγκα η κατάσταση είναι πιο σύνθετη καθώς λήγει το συμβόλαιο του δημοσιογράφου και παρουσιαστή με το κανάλι του Αμαρουσίου και οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από μηδενική βάση με κάποιες πληροφορίες μάλιστα να αναφέρουν πως υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ καναλιού και παρουσιαστή όσον αφορά στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν στο «Πρωινό» για την επόμενη σεζόν.



