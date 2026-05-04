Φινάλε στο τέλος του μήνα για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού: Ο λόγος πίσω από την πρόωρη λήξη

Στις 29 Μαϊου αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ. Η απόφαση από το κανάλι του Φαλήρου φέρεται ειλημμένη και δεν σχετίζεται με το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε αυτή τη φάση η σχεδόν πρόωρη λήξη του μεσημεριανού μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ (όλες οι εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης θα ρίξουν αυλαία τέλος Ιουνίου – πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου) σχετίζεται καθαρά και μόνο με χωροταξικούς λόγους καθώς το πλατό στο Γαλάτσι θα χρησιμοποιηθεί από τις αρχές Ιουνίου για τα γυρίσματα του ριάλιτι επιχειρηματικότητας του Σάκη Τανιμανίδη «Dragons’ Den» το οποίο ως γνωστόν μετακόμισε στον ΣΚΑΪ και θα ξεκινήσει να προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται συνάντηση του Κώστα Τσουρού με στελέχη του ΣΚΑΪ τόσο για τη λήξη της φετινής σεζόν όσο και για το τι μέλλει γενέσθαι.

Ο παρουσιαστής έχει σε ισχύ συμβόλαιο με το κανάλι του Φαλήρου και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν ωστόσο η φετινή πορεία της εκπομπής «Το ‘χουμε» φέρνει ως αποτέλεσμα την εκκίνηση των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών από μηδενική βάση.

Άμεσα θα ενημερωθεί και η ομάδα του Κώστα Τσουρού μπροστά και πίσω από τις κάμερες για το φινάλε της εκπομπής στις 29 Μαϊου.