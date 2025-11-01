Μενού

Τα νούμερα τηλεθέασης να δικαιώνουν τον σταθμό για την κίνησή του.

Με ιδιαίτερη θέρμη υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό την επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου» το βράδυ της Παρασκευής (31/10). Η δημοφιλής οικογενειακή κωμωδία επέστρεψε με νέα επεισόδια στη συχνότητα του Alpha, έπειτα από 6 χρόνια και επανειλημμένες συζητήσεις, με τα νούμερα τηλεθέασης να δικαιώνουν τον σταθμό για την κίνησή του.

Σύμφωνα με το zappit, το νήμα στην prime time κόπηκε άνετα από τις οικογένειες Τριανταφύλλου και Χαμπέα, σημειώνοντας ποσοστό 39,7% στο δυναμικό κοινό (18-54), αγγίζοντας μάλιστα σε τέταρτο το 45,4%. Ακολούθησε η πρεμιέρα του “Γιατρού”, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, που πήρε γερή “πάσα” και κράτησε τον Alpha στο 18,1%.

Την ίδια ώρα, απέναντι το GNTM έδινε 12,7% στο Star και η “Γη της Ελιάς” 9,9% στο MEGA, ενώ σε χαμηλά μονοψήφια περιορίστηκαν το τηλεπαιχνίδι της Ευγενίας Σαμαρά (1,5%) και το φινάλε της σειράς “Απαραίτητο Φως” (1,2%) για λογαριασμό της ΕΡΤ.

Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, εκεί όπου το “Σόι” σκόραρε με 37,5% (44,1% στις 21:30-21:45) έναντι 19,7% που σημείωσε η “Γη της Ελιάς”. Στο 15,3% η πρεμιέρα του “Γιατρού” και στο 9,4% το GNTM. Κάτω από το 2% τα ποσοστά για την ΕΡΤ.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Το Σόι Σου – 39,7%
Ο Γιατρός – 18,1%
GNTM – 12,7%
Γη της Ελιάς – 9,9%
Στην Πίεση – 1,5%
Απαραίτητο Φως – 1,2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Το Σόι Σου – 37,5%
Γη της Ελιάς – 19,7%
Ο Γιατρός – 15,3%
GNTM – 9,4%
Στην Πίεση – 1,8%
Απαραίτητο Φως – 1,3%

