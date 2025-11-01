Με ιδιαίτερη θέρμη υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό την επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου» το βράδυ της Παρασκευής (31/10). Η δημοφιλής οικογενειακή κωμωδία επέστρεψε με νέα επεισόδια στη συχνότητα του Alpha, έπειτα από 6 χρόνια και επανειλημμένες συζητήσεις, με τα νούμερα τηλεθέασης να δικαιώνουν τον σταθμό για την κίνησή του.
Διαβάστε ακόμα: To Σόι Σου: «Είναι το καταφύγιο μου» - Αποθεωτικά σχόλια για την πρεμιέρα
Σύμφωνα με το zappit, το νήμα στην prime time κόπηκε άνετα από τις οικογένειες Τριανταφύλλου και Χαμπέα, σημειώνοντας ποσοστό 39,7% στο δυναμικό κοινό (18-54), αγγίζοντας μάλιστα σε τέταρτο το 45,4%. Ακολούθησε η πρεμιέρα του “Γιατρού”, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, που πήρε γερή “πάσα” και κράτησε τον Alpha στο 18,1%.
Την ίδια ώρα, απέναντι το GNTM έδινε 12,7% στο Star και η “Γη της Ελιάς” 9,9% στο MEGA, ενώ σε χαμηλά μονοψήφια περιορίστηκαν το τηλεπαιχνίδι της Ευγενίας Σαμαρά (1,5%) και το φινάλε της σειράς “Απαραίτητο Φως” (1,2%) για λογαριασμό της ΕΡΤ.
Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, εκεί όπου το “Σόι” σκόραρε με 37,5% (44,1% στις 21:30-21:45) έναντι 19,7% που σημείωσε η “Γη της Ελιάς”. Στο 15,3% η πρεμιέρα του “Γιατρού” και στο 9,4% το GNTM. Κάτω από το 2% τα ποσοστά για την ΕΡΤ.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Το Σόι Σου – 39,7%
Ο Γιατρός – 18,1%
GNTM – 12,7%
Γη της Ελιάς – 9,9%
Στην Πίεση – 1,5%
Απαραίτητο Φως – 1,2%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Το Σόι Σου – 37,5%
Γη της Ελιάς – 19,7%
Ο Γιατρός – 15,3%
GNTM – 9,4%
Στην Πίεση – 1,8%
Απαραίτητο Φως – 1,3%
- Στη φυλακή ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ: Τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ είχαν φτάσει τα χρέη στο Δημόσιο
- Οι ultras της Μίλαν «μισούν» τον Πάολο Μαλντίνι: «Δεν σεβάστηκες αυτούς που σε έκαναν πλούσιο» - Το άγριο σκηνικό στο αεροδρόμιο
- Η πιο όμορφη αθλήτρια του κόσμου παραλίγο να πεταχτεί από το Instagram για μια μόνο πόζα
- Ο Σταύρος Μπαλάσκας είχε γρονθοκοπηθεί άσχημα από συναδέλφους του: «Με χτυπήσανε με μπουνιές στα πλευρά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.