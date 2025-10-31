Αποθεωτικά ήταν τα σχόλια λίγη μόλις ώρα αφού ξεκίνησε η μεγάλη πρεμιέρα της 6ης σεζόν «Το Σόι Σου», με τους τηλεθεατές να υποδέχονται εγκάρδια τη διαχρονικά αγαπημένη σειρά.

Η κωμική σειρά μετά από πολλά χρόνια απουσίας από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Alpha , επέστρεψε στην μικρή οθόνη την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου στις 20.00 και έχει ήδη κλέψει τις καρδιές των τηλεθεατών, όπως φαίνεται από τα σχόλια στο X περί νοσταλγίας και συγκίνησης.

Το hashtag #tosoisou στο X βρίσκετια ήδη στη πρώτη θέση με τους θαυμαστές της σειράς να σχολιάζουν τόσο την πολυπόθητη επιστροφή όσο και τους νέους χαρακτήρες αλλά και φτιάχνοντας memes από σκηνές της σειράς.

Όσοι αγαπούν την σειρά δεν δίστασαν να ανεβάσουν αναρτήσεις αποθέωσης λέγοντας πως για εκείνους «Το Σόι Σου» είναι η συντροφία τους, αποκαλύπτοντας τη συγκίνησή τους για την νέα σεζόν.

Νιώθω μεγάλη χαρά & συγκίνηση που επέστρεψε η αγαπημένη μου comfort σειρά με όλο το γνωστό λατρεμένο μας καστ 🥹❤️!!!



Αυτή η σειρά ήταν το καταφύγιο μου ❤️‍🩹 σε δύσκολες στιγμές οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.



Σας ευχαριστούμε που γυρίσατε πίσω 😊🙏#tosoisou pic.twitter.com/WUtv1FMb9e — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) October 31, 2025

Έχω να νιώσω τέτοιο comfort πολύ καιρό, μου λείψανε #tosoisou pic.twitter.com/BrY07lGnuk — Μαρινα🦦 (@mar1naa00) October 31, 2025

Άλλοι χρήστες επικεντρώθηκαν στο να σχολιάσουν τις νέες προσθήκες, με τους μικρούς πρωταγωνιστές να κλέβουν την παράσταση και να κυριαρχούν στις αναρτήσεις.

Τα μικρά θα κλέψουν για καλά την παράσταση!

#tosoisou pic.twitter.com/goEKx1QVzL — Νίκος Καρράς (@nikoskarras1998) October 31, 2025

αυτά τα δύο θα δώσουν πολλά μιμ σας το λέω #tosoisou pic.twitter.com/WuATuLnUZn — εβαν (@evaqqelos) October 31, 2025

Τέλος, υπήρχαν και εκείνοι που γέλασαν με σκηνές της κωμικής σειράς και θέλησαν να τις μοιραστούν, μετατρέποντας τες σε memes.