To Σόι Σου: «Είναι το καταφύγιο μου» - Αποθεωτικά σχόλια για την πρεμιέρα

Εντυπωσιάζει ήδη από την πρεμιέρα η νέα σεζόν της κωμικής σειράς To Σόι Σου.

Αποθεωτικά ήταν τα σχόλια λίγη μόλις ώρα αφού ξεκίνησε η μεγάλη πρεμιέρα της 6ης σεζόν «Το Σόι Σου», με τους τηλεθεατές να υποδέχονται εγκάρδια τη διαχρονικά αγαπημένη σειρά.

Η κωμική σειρά μετά από πολλά χρόνια απουσίας από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Alpha , επέστρεψε στην μικρή οθόνη την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου στις 20.00 και έχει ήδη κλέψει τις καρδιές των τηλεθεατών, όπως φαίνεται από τα σχόλια στο X περί νοσταλγίας και συγκίνησης.

Το hashtag #tosoisou στο X βρίσκετια ήδη στη πρώτη θέση με τους θαυμαστές της σειράς να σχολιάζουν τόσο την πολυπόθητη επιστροφή όσο και τους νέους χαρακτήρες αλλά και φτιάχνοντας memes από σκηνές της σειράς.

Όσοι αγαπούν την σειρά δεν δίστασαν να ανεβάσουν αναρτήσεις αποθέωσης λέγοντας πως για εκείνους «Το Σόι Σου» είναι η συντροφία τους, αποκαλύπτοντας τη συγκίνησή τους για την νέα σεζόν.

Άλλοι χρήστες επικεντρώθηκαν στο να σχολιάσουν τις νέες προσθήκες, με τους μικρούς πρωταγωνιστές να κλέβουν την παράσταση και να κυριαρχούν στις αναρτήσεις.

 
Τέλος, υπήρχαν και εκείνοι που γέλασαν με σκηνές της κωμικής σειράς και θέλησαν να τις μοιραστούν, μετατρέποντας τες σε memes.
 

 

