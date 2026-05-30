Τσουρός μετά το τέλος της εκπομπής: «Απογοητεύτηκα από συναδέλφους - Έχω ελάχιστες φιλίες στην τηλεόραση»

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτισε το τηλεοπτικό κοινό χθες (29/5), καθώς η εκπομπή «Το ‘Χουμε» στον ΣΚΑΪ ολοκλήρωσε τον κύκλο της.

Η πρόωρη λήξη του μεσημεριανού μαγκαζίνο κρίθηκε αναγκαία καθώς από τις αρχές Ιουνίου το πλατό στο Γαλάτσι θα χρησιμοποιηθεί για τα γυρίσματα του ριάλιτι επιχειρηματικότητας του Σάκη Τανιμανίδη «Dragons’ Den» το οποίο θα δούμε από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ο παρουσιαστής μίλησε στις κάμερες για την στήριξη που δέχθηκε αλλά και για πράγματα που τον απογοήτευσαν:

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Απογοητεύτηκα από κάποιους συνάδελφους. Αλλά δεν είναι ότι ήταν και κάποιος κολλητός μου για να πω ότι χάλασαν οι σχέσεις. Ούτως ή άλλως έχω ελάχιστες φιλίες στην τηλεόραση…

Η Κατερίνα Καινούργιου ξέρω ότι με έχει στηρίξει, το ‘χω ακούσει… Δεν με έχει στηρίξει όλη της η εκπομπή, με έχει στηρίξει η Κατερίνα. Αφού λέει ότι χάλασα το προφίλ μου, για να το βλέπει προφανώς, εντάξει. Αλλά δεν κρατάω κακίες, ειδικά σε παρουσιαστές που με έχουν στηρίξει όντως.

Δηλαδή άνθρωποι της πρώτης γραμμής στην τηλεόραση, η αλήθεια είναι ότι με στήριξαν και τους ευχαριστώ πολύ. Άλλοι δεν με στήριξαν στην τηλεόραση, που δεν είναι της πρώτης γραμμής...».

Ο Κώστας Τσουρός ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον Γιώργο Λιάγκα και απάντησε: «Αν σου πω οτι είναι καλές οι σχέσεις μου με τον Γιώργο Λιάγκα θα με πιστέψεις;»

Επιπλέον δήλωσε ότι βρίσκεται σε..«φάση μπακαράνγκα» και πως «τώρα που τελείωσε η εκπομπή, μπορεί να ανοίξω το instagram».

Πώς αποχαιρέτησε το κοινό ο Κώστας Τσουρός

«Φτάσαμε στο τέλος. Παιδιά εμείς τα είπαμε χθες τα αποχαιρετιστήρια, με κάνατε να συγκινηθώ με τα ωραία σας λόγια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και τους τηλεθεατές.

Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής: Και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος, θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με την ίδια αγάπη και τον ίδιο τρόπο που την κάναμε όλη τη χρονιά για εσάς. Καλό Καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ποιους έχετε δίπλα σας. Να περάσετε τέλεια και τα ξαναλέμε», ειπε ο Κώστας Τσουρός στο φινάλε της εκπομπής του.

Όλοι οι συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες ήταν στο πλευρό του με χαμόγελα αυτή τη φορά. Μια μέρα πριν είχαν όλοι τον χρόνο να πουν το δικό τους «ευχαριστώ» και «αντίο».

«Θέλω να ευχαριστήσω εσένα γιατί πρώτα απ΄όλα ήμουν επιλογή σου να μπω στην ομάδα, αλλά πιο πολύ για τον τρόπο που φέρθηκες καθ΄όλη τη διάρκεια της σεζόν που ήταν εξαντλητικά εξουθενωτική, όσο αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, όχι όσον αφορά τα θέματα και τον όγκο δουλειάς, αλλά όσον αφορά το γύρω γύρω. Στεναχωριέμαι που τελειώνει αυτή η εκπομπή. Μπορούσαμε και κάπως παραπάνω», είχε αναφέρει η Τζώρτζια Παναγή.

«Θέλω να σου πω Κώστα ένα μεγάλο ευχαριστώ – και σε εσένα – και στους συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Για μένα ήταν μια διαφορετική τηλεοπτική εμπειρία από τα δελτία ειδήσεων. Οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν. Αυτό που μένει στο τέλος είναι οι σχέσεις, οι στιγμές και ο τρόπος που κάποιος φεύγει. Αποχωρώ κρατώντας θετικές αναμνήσεις», τόνισε ο Παναγιώτης Σουρέλης.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη και ένα μεγάλο μπράβο, με τη σειρά μου. Χάρηκα πολύ με τα παιδιά που συναντηθήκαμε, κρατάω τις σχέσεις. Ήταν πολύτιμη για μένα η χρονιά, είχε πολλά μαθήματα. Ο χρόνος πίσω να γυρνούσε θα έκανα ξανά το ίδιο», δήλωσε η Ναταλία Αργυράκη.

«Ήταν μία σεζόν, μια έντονη κούρσα για γερά νεύρα. Δεν μένω στις δυσκολίες. Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι για την εμπιστοσύνη να είμαι σε αυτή την παρέα. Να ευχαριστήσω την Ελεάνα Τρυφίδου και την Δήμητρα Καλφούντζου γιατί ζήσαμε πολλά και τα παιδιά, τους συναδέλφους που δεν ανταλλάξαμε μισή κακή κουβέντα. Τον Κυριάκο Μαντούβαλο, την δημοσιογραφική μας ομάδα και τα παιδιά στο μοντάζ», είπε η Δέσποινα Τσόκου.

Από την πλευρά του ο Κώστας Τσουρός είχε ευχαριστήσει τους συνεργάτες του για τη στήριξη και τη συμπεριφορά τους κυρίως εκτός αέρα.