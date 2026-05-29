Αυλαία για Τσουρό: «Και ένας να μας έβλεπε θα ήταν τιμή μας» - Το τραγούδι όλο νόημα στο κλείσιμο

Με την ομάδα ενωμένη και το τραγούδι «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου έριξε αυλαία η εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ με τον Κώστα Τσουρό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέσα από τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, η πρόωρη λήξη του μεσημεριανού μαγκαζίνο κρίθηκε αναγκαία καθώς από τις αρχές Ιουνίου το πλατό στο Γαλάτσι θα χρησιμοποιηθεί για τα γυρίσματα του ριάλιτι επιχειρηματικότητας του Σάκη Τανιμανίδη «Dragons’ Den» το οποίο θα δούμε από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Πώς αποχαιρέτησε το κοινό ο Κώστας Τσουρός

«Φτάσαμε στο τέλος. Παιδιά εμείς τα είπαμε χθες τα αποχαιρετιστήρια, με κάνατε να συγκινηθώ με τα ωραία σας λόγια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και τους τηλεθεατές.

Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής: Και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος, θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με την ίδια αγάπη και τον ίδιο τρόπο που την κάναμε όλη τη χρονιά για εσάς. Καλό Καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ποιους έχετε δίπλα σας. Να περάσετε τέλεια και τα ξαναλέμε», ειπε ο Κώστας Τσουρός στο φινάλε της εκπομπής του.

Όλοι οι συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες ήταν στο πλευρό του με χαμόγελα αυτή τη φορά. Μια μέρα πριν είχαν όλοι τον χρόνο να πουν το δικό τους «ευχαριστώ» και «αντίο».

«Θέλω να ευχαριστήσω εσένα γιατί πρώτα απ΄όλα ήμουν επιλογή σου να μπω στην ομάδα, αλλά πιο πολύ για τον τρόπο που φέρθηκες καθ΄όλη τη διάρκεια της σεζόν που ήταν εξαντλητικά εξουθενωτική, όσο αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, όχι όσον αφορά τα θέματα και τον όγκο δουλειάς, αλλά όσον αφορά το γύρω γύρω. Στεναχωριέμαι που τελειώνει αυτή η εκπομπή. Μπορούσαμε και κάπως παραπάνω», είχε αναφέρει η Τζώρτζια Παναγή.

«Θέλω να σου πω Κώστα ένα μεγάλο ευχαριστώ – και σε εσένα – και στους συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Για μένα ήταν μια διαφορετική τηλεοπτική εμπειρία από τα δελτία ειδήσεων. Οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν. Αυτό που μένει στο τέλος είναι οι σχέσεις, οι στιγμές και ο τρόπος που κάποιος φεύγει. Αποχωρώ κρατώντας θετικές αναμνήσεις», τόνισε ο Παναγιώτης Σουρέλης.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη και ένα μεγάλο μπράβο, με τη σειρά μου. Χάρηκα πολύ με τα παιδιά που συναντηθήκαμε, κρατάω τις σχέσεις. Ήταν πολύτιμη για μένα η χρονιά, είχε πολλά μαθήματα. Ο χρόνος πίσω να γυρνούσε θα έκανα ξανά το ίδιο», δήλωσε η Ναταλία Αργυράκη.

«Ήταν μία σεζόν, μια έντονη κούρσα για γερά νεύρα. Δεν μένω στις δυσκολίες. Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι για την εμπιστοσύνη να είμαι σε αυτή την παρέα. Να ευχαριστήσω την Ελεάνα Τρυφίδου και την Δήμητρα Καλφούντζου γιατί ζήσαμε πολλά και τα παιδιά, τους συναδέλφους που δεν ανταλλάξαμε μισή κακή κουβέντα. Τον Κυριάκο Μαντούβαλο, την δημοσιογραφική μας ομάδα και τα παιδιά στο μοντάζ», είπε η Δέσποινα Τσόκου.

Από την πλευρά του ο Κώστας Τσουρός είχε ευχαριστήσει τους συνεργάτες του για τη στήριξη και τη συμπεριφορά τους κυρίως εκτός αέρα.