Καθημερινά τα γυρίσματα του νέου «GNTM»: Πότε κάνει πρεμιέρα - Η αλλαγή στη διάρκεια

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στο STAR αλλά και την Green Pixel από την πορεία των γυρισμάτων του νέου κύκλου του «GNTM».

Θα είναι και φέτος μεικτό δηλαδή με τη συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών ενώ μεγαλώνει και η διάρκειά του, καθώς θα προβάλλονται δύο ίσως και τρία επεισόδια την εβδομάδα.

Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι και θα ολοκληρωθούν στα τέλη Αυγούστου ίσως με ένα μικρό διάλλειμα την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου.

Το κανάλι σύμφωνα με πληροφορίες είναι απόλυτα ικανοποιημένο τόσο με τις αποδόσεις των κριτών όσο και με τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου επίσημα πλέον στην καρέκλα της παρουσιάστριας.

Το σημαντικότερο όμως για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι η χημεία που ανέπτυξε από την πρώτη στιγμή η Μπέττυ Μαγγίρα με τον Άγγελο Μπράτη και τον Λάκη Γαβαλά αλλά κυρίως με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Διαβάστε επίσης: Έλενα Χριστοπούλου για GNTM: «Καλά στέφανα! Δεν έχω λόγο να επιστρέψω»

Το κανάλι δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συγκεκριμένη γυναικεία χημεία για την επιτυχία του ριάλιτι μόδας. Ο νέος κύκλος του GNTM θα κάνει πρεμιέρα στη συχνότητα του STAR τέλη Σεπτέμβρη – αρχές Οκτωβρίου.

