Viral στιγμές στο First Dates: «Πω ρε φίλε, όχι Γιώργος» - Παίκτρια ξενερώνει με το όνομα, αλλά ηρεμεί στη συνέχεια

Στο επεισόδιο του First Dates που προβλήθηκε χθες Πέμπτη (16/10) η Άρτεμις γνώρισε τον Γιώργο και παρά το γεγονός ότι η πρώτη εντύπωση όταν είδαν ο ένας τον άλλο από μακριά ήταν θετική, η κοπέλα «ξενέρωσε» όταν άκουσε το όνομά του.

«Κάτι κάνει, δεν έχει κοιλίτσα», είπε η Άρτεμις όταν είδε τον Γιώργο, αλλά μόλις τον άκουσε να λέει το όνομά του στη Ζενεβιέβ, «ξίνισε» και σχολίασε: «Γιώργος, πω ρε φίλε».

Μάλιστα, δεν το έκρυψε ούτε από τον ίδιο ούτε από τη Ζενεβιέβ, λέγοντάς της «καθόλου καλό όνομα», ενώ στην κάμερα εξήγησε πως «οι Γιώργηδες είναι τοξικοί και έχουν όλα τα κακά».

Από πλευράς της η παρουσιάστρια του First Dates δε συμφώνησε καθόλου μαζί της και της περιέγραψε τι είχε τραβήξει εκείνη στο σχολείο με το όνομά της που τη φώναζαν «Μπαινοβγαίνει», ενώ τους άφησε μετά μόνους τους για να γνωριστούν καλύτερα.

Πάντως, λίγο η ατάκα του Τάσου «Αν πρέπει, τότε σίγουρα δεν πρέπει» που τους έκανε και τους δύο να ψάχνονται γιατί δεν κατάλαβαν τι εννοούσε, λίγο η επικοινωνία που είχαν, λίγο ο τρόπος του Γιώργου, η Άρτεμις «έπεσε» και άλλαξε γνώμη για τους Γιώργηδες, με αποτέλεσμα να στέλνουν και οι δύο στο τέλος καρδούλες.

Όπως εξομολογήθηκαν Άρτεμις και Γιώργος στην κάμερα, πέρασαν όμορφα στο πρώτο τους ραντεβού και θα ξαναέβγαιναν μαζί, εξέλιξη που χαροποίησε τη Ζενεβιέβ.