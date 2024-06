X-Files: Η σειρά που σάρωσε στα 90s - Γιατί απέρριψαν την Πάμελα Άντερσον

The X-Files η αμερικανική τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας που δημιούργησε ο Κρις Κάρτερ, θεωρείται ορόσημο της δεκαετίας του '90. Προβαλλόταν από το 1993 μέχρι το 2002, αρχικά ολοκληρώθηκε σε εννέα κύκλους και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία.

Η σειρά έγινε θέμα συνεδρίων, βιβλίων, κόμικς και αφιερωμάτων. Τα X-Files ήταν από τις πρώτες τηλεοπτικές σειρές που σχολιάστηκαν από τις διαδικτυακές κοινότητες οπαδών, που ονομάζονταν X-Philes, από την ελληνική λέξη “φίλος”. Τα σλόγκαν της σειράς “The Truth Is Out There”, “Trust No One”, “I Want To Believe”, έγιναν κομμάτι της ποπ κουλτούρας και αναγράφονταν σε αφίσες, μπλουζάκια και αναμνηστικά.

Η μυστηριώδης ατμόσφαιρα, οι σχεδόν υποτονικοί καλοντυμένοι πρωταγωνιστές που παρέμεναν ψύχραιμοι και ανέκφραστοι ότι κι αν αντιμετώπιζαν, δημιούργησαν ένα νέο τηλεοπτικό στυλ που είχε μεγάλη επιτυχία, για πολλά χρόνια, σε Αμερική, Καναδά, Μ. Βρετανία και Ιαπωνία.

