Η Κατερίνα Καινούργιου, που διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της κύησής της, απείχε από την εκπομπή της τα τελευταία 45 λεπτά, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή. Καινούργιου

Μετά από διαφημιστικό διάλειμμά, η κα Καινούργιου δεν ήταν μπροστά από τις κάμερες με τους συνεργάτες της να ενημερώνουν πως είναι καλά στην υγεία της και θα επιστρέψει, κάτι που δεν έγινε.

Μετά τη μαγειρική, ο κ. Κωνσταντινίδης, χαριτολογώντας, ζήτησε να στείλουν δύο κομμάτια χαλβά στο καμαρίνι της.

Πριν από την αποχώρησή της από τη σημερινή εκπομπή, η ίδια είχε ενημερώσει πως διανύει τις τελευταίες μέρες της στο πλατό, καθώς ετοιμάζεται να γεννήσει.

«Είμαι μια χαρά. Ήθελα να το πω αυτό. Για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση. Δεν με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ, έρχομαι με χαρά. Θα σταματήσω λίγο έτσι όπως κρίνω εγώ, δεκαπέντε μέρες πριν γεννήσω, αλλά αν νιώσω δυσφορία θα σταματήσω… Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη βδομάδα. Θα σταματήσω. Γιατί πρέπει να κάτσω λίγες μέρες… Να προετοιμαστώ λίγο… Τα έχω φτιάξει τα πράγματα» είπε.

«Αλλά ξέρεις λίγο να πάρεις το χρόνο σου και να ηρεμήσεις. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Δεν είναι το ίδιο να είσαι έγκυος στα 25, 30 και στα 41. Παίζουν όλα ρόλο» συμπλήρωσε.