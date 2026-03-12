Ο Φάνης Λαμπρόπουλος επιστρέφει απόψε Πέμπτη (12/3) με νέο επεισόδιο του «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και καλεσμένους τους Εβελίνα Παπούλια - Νίκο Βουρλιώτη, αλλά πρώτα εμείς θα γυρίσουμε τον χρόνο μερικές εβδομάδες πίσω όταν στο πλατό της εκπομπής φιλοξενήθηκε η Μαρία Κίτσου.

Εκτός από τη συνέντευξη που έδωσε η αγαπημένη ηθοποιός στον Φάνη Λαμπρόπουλο, εκείνος θέλησε να δείξει στο τηλεοπτικό κοινό και μια μοναδική ικανότητα της Μαρίας Κίτσου: να αλλάζει διάθεση από τη μια στιγμή στην άλλη.

«Τόση ώρα με έχετε ακούσει να μιλάω διθυραμβικά για τη Μαρία, ότι είναι φοβερή ηθοποιός κλπ. Υπάρχει ένας μύθος ανάμεσα στους ηθοποιούς ότι η Μαρία μπορεί να κάνει κάτι μοναδικό: μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα συναισθήματα, μέσα σε τρία λεπτά να σου έχει κάνει χαρά, λύπη, μέχρι και να βάλει τα κλάματα στο έτσι», είχε πει ο Φάνης Λαμπρόπουλος προλογίζοντας το σκετς που θα ακολουθούσε.

Σε αυτό είδαμε τη Μαρία Κίτσου να υποδύεται μια ζάμπλουτη εφοπλιστίνα με άρωμα Τζέλλας Δελαφράγκα από το «Κλάμα Βγήκε από τον Παράδεισο» σε εκδοχή φιλμ νουάρ, ρομαντικής κομεντί, αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας όπου μάλιστα, εκεί τραγουδάει ανέμελα το «Τράβα Μπρος» από την «Αλίκη στο Ναυτικό», αλλά και δράματος όπου δάκρυσε μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως είχε τάξει νωρίτερα ο Φάνης Λαμπρόπουλος που υποδυόταν το δεξί της χέρι.

Βέβαια, εάν έπρεπε να ξεχωρίσουμε μία εκδοχή, αυτή θα ήταν εκείνη της σαπουνόπερας όπου η Μαρία Κίτσου μπαίνει στο πετσί του ρόλου ενός θηλυκού «Γιάγκου Δράκου» από τη θρυλική «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου που έγραψε τηλεοπτική ιστορία στον ΑΝΤ1 με τη μουσική τίτλων να παίζει «χαλί» σε όλη τη διάρκεια του σκετς.

Εμείς δε χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, «τα λέει όλα» η Μαρία Κίτσου στο παρακάτω βίντεο.