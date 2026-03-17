Ξεκινούν τα κρίσιμα ραντεβού της ΕΡΤ για την επόμενη σεζόν - Ποιες εκπομπές παίρνουν εισιτήριο

Η σεζόν τρέχει γρήγορα και ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τον επόμενο χρόνο. Ποιες εκπομπές φαίνεται να προκρίνονται στην ΕΡΤ.

Τηλεκοντρόλ
Στούντιο 4: Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Θανάσης Αναγνωστόπουλος
Στούντιο 4: Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Θανάσης Αναγνωστόπουλος
Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου που παρουσιάζουν το «Στούντιο 4» θα είναι οι πρώτοι που θα συναντηθούν με τα στελέχη της ΕΡΤ για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την πορεία και το περιεχόμενο της εν λόγω εκπομπής και οι αλλαγές εφόσον υπάρξει συμφωνία για τη νέα σεζόν θα είναι από ελάχιστες έως μηδενικές.

Πρόθεση της ΕΡΤ είναι να συνεχιστούν και οι υπόλοιπες τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές εκεί όμως αναμένεται να ζητηθούν αλλαγές ως προς τη δομή και το περιεχόμενο. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρουν σειρά για συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια Προγράμματος Μαρία Κοζάκου ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά που παρουσιάζουν το «Πρωίαν σε είδον», οι παρουσιαστές του «Νωρίς Νωρίς» Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη και οι οικοδεσπότες της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου «Καλημέρα είπαμε;» Ζωή Κρονάκη και Τάσος Ιορδανίδης.

