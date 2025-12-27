Ξέσπασε η Ναταλία Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»

Ξέσπασε η Ναταλία Γερμανού μέσα από το Καλύτερα Δε Γίνεται, εκφράζοντας την αντίρρησή της που σε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται επώνυμα πρόσωπα, δημοσιοποιούνται τα προσωπικά στοιχεία ατόμων που προέρχονται από τον καλλιτεχνικό χώρο σε αντίθεση με άτομα που έχουν σχέση με τον πολιτικό κόσμο όπου εκεί τα στοιχεία αποκρύπτονται.

«Στα καπάκια έχουμε και την περίπτωση της Δήμητρας Ματσούκα. Η περίπτωση όλων μας -είτε είμαστε ηθοποιοί είτε τραγουδιστές, παρουσιαστές, δημοτικοί σύμβουλοι και γιοι υπουργών και πρώην υπουργοί είτε περιπτεριούρχοι- που έχουμε ένα τιμόνι στο χέρι, πρέπει να προσέχουμε 48 φορές περισσότερο από το να ήμασταν πεζοί στον δρόμο. Όλοι, ό,τι κι αν είμαστε, μπορεί να προκαλέσουμε άθελά μας ζημιά», είπε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

Είπα διάφορα επαγγέλματα αν προσέξατε. Στάσου λοιπόν στον γιο του πρώην υπουργού. Γιατί όταν συμβαίνει κάτι σε ένα πρόσωπο που έχει σχέση με τον πολιτικό κόσμο της χώρας, σφραγίζονται τα στόματα και λένε “μην πείτε το όνομά του, δεν επιτρέπεται να τον φωτογραφίσουμε και ποιος είναι ο τάδε που οδηγούσε με 220 χλμ ή τράκαρε αλλά όταν πρόκειται για τη Ματσούκα, τον Μπισμπίκη ή τον Μάστορα, εκεί πάρτε τον φάτσα φόρα και με μπουφάν από πάνω για να κρύψουμε τις χειροπέδες;»

«Το ρωτάω νομικά. Γιατί προστατεύονται τα ιδιωτικά στοιχεία του ενός και δεν προστατεύονται του άλλου; Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν.

Στην περίπτωση του υπουργού είπε ότι "το στηρίζω το παιδί μου κι ως εκεί, δεν συμφωνώ με τις πράξεις του", αλλά μέχρι να βγει να μιλήσει και μίλησε και ωραία, είχε πέσει μια ομερτά, "όχι δεν λέμε". Το σωστό να το κάνουμε για όλους», κατέληξε η Ναταλία Γερμανού.