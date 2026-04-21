Ξέσπασε σε δάκρυα η Κουτσελίνη: «Με αδικήσατε! Ψάχνατε να φάτε έναν άνθρωπο και διαλέξατε εμένα!»

Βαθιά συγκινημένη από τα όμορφα λόγια του αγαπημένου της φιλολόγου ως μαθήτρια η Ζήνα Κουτσελίνη είχε φορτιστεί ήδη αρκετά στον αέρα της εκπομπής της όταν ξέσπασε υποστηρίζοντας ότι έχει αδικηθεί.

«Κύριε Σπανέ, αν μπορώ κάτι να πω, εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Γιατί με εσάς καθηγητές μπόρεσα να βρω τη χαραμάδα, για να βγω στο φως. Δεν ήταν εύκολα. Κι αυτή η δύναμη που έδειχνα… ήταν μισή αληθινή και μισή ψεύτικη», είπε αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη χωρίς να κρύβει τη συγκίνησή της.

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια του «Αλήθειες με τη Ζήνα» προχώρησε σε δικές της αλήθειες ξεσπώντας σε λυγμούς.

«Είναι πολύ τιμητικό για έναν άνθρωπο που είναι μπροστά στο “γυαλί”, να βγαίνει ο καθηγητής που κάποτε πίστεψε, διαφώνησε και να μοιράζεται κομμάτια. Γιατί τότε εγώ πήγαινα στο σχολείο, έμενα μόνη μου από 13 ετών. Έπαιρνα αυτή τη σάκα και πήγαινα κι έβγαζα μια δύναμη. Αλλά δεν ήταν πάντα! Και γι’ αυτό καμιά φορά, όταν με αδικείτε, σιωπώ. Γιατί δεν θέλω να δακρύσω!».

Και συνέχισε: «Γιατί να θυμάστε -και σας το λέω αυτή τη μέρα των γενεθλίων μου- ότι στη γνωστή υπόθεση με την κακοποίηση με αδικήσατε. Ανθρώπινα με αδικήσατε! Αλλά το καταλαβαίνω. Ψάχνατε να “φάτε” έναν άνθρωπο και διαλέξατε εμένα! Αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα γράψει η ιστορία κάποια στιγμή. Αλλά είναι σημαντικό σήμερα να ξέρεις να λες αυτό που νιώθεις. Αυτό που αισθάνεσαι και αυτό που πιστεύεις.

Γιατί ως παιδί κακοποιημένο, με κακοποιήσατε -και σας το λέω ανοιχτά σήμερα στα 56 μου χρόνια! Αλλά εκείνο το παιδί που πήγαινε στο σχολείο κακοποιημένο κάποτε και μπορέσατε σ’ αυτό το κακοποιημένο παιδί να του βάλετε το μαχαίρι στην καρδιά και να πείτε ότι υποστήριξα έναν κακοποιητή!».