Your Face Sounds Familiar: Η μεγάλη νικήτρια στο σημερινό αφιέρωμα στη Eurovision

Μπορεί το «Your Face Sounds Familiar» να απουσίασε πολλές τηλεοπτικές σεζόν από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 με κύριο λόγο ίσως πως το πρόγραμμα είχε ταυτιστεί με τη Μαρία Μπεκατώρου. Η επαναφορά του όχι απλά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αλλά αναδεικνύεται σε ένα από τα δημοφιλέστερα προγράμματα στην εκπνοή μάλιστα της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν και σε μια χρόνια ιδιαίτερα δύσκολη για τον ΑΝΤ1 στους πίνακες τηλεθέασης.

Στο Μαρούσι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι όχι μόνο με τα ποσοστά τηλεθέασης αλλά και με το περιεχόμενο όπως και με την επιτροπή αλλά και τον παρουσιαστή του προγράμματος Σάκη Ρουβά.

To Your Face Sounds Familiar πάει Eurovision

Αυτή την Κυριακή 10 Μαϊου το πρόγραμμα θα έχει θέμα «Eurovision». Οι μιμήσεις θα είναι οι εξής: Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Koza Mostra feat. Αγάθωνας Ιακωβίδης - Alcohol Is Free (Ελλάδα) – 2013, Μέμος Μπεγνής – Γιώργος Αλκαίος – OPA (Ελλάδα) – 2010, Biased Beast – Kaarija - Cha Cha Cha (Φιλανδία) - 2023, Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Akylas - Ferto (Ελλάδα) – 2026, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Tommy Cash - Espresso Macchiato (Εσθονία) – 2025, Αφροδίτη Χατζημηνά – Klavdia – Αστερομάτα (Ελλάδα) – 2025, Μαριάντα Πιερίδη - JJ – Wasted Love (Αυστρία) – 2025, Μαριλού Κατσαφάδου – Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (Κροατία) – 2024, Ίντρα Κέιν – Αλέξια – Άσπρο Μαύρο (Κύπρος) – 1987, Δωροθέα Μερκούρη – Καίτη Γαρμπή – Ελλάδα χώρα του φωτός (Ελλάδα) -1993. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader νικήτρια αναδεικνύεται η Μαριάντα Πιερίδη.

Πήρε το «πράσινο φως» το YFSF

Το πρόγραμμα φαίνεται πως άτυπα έχει πάρει ήδη το «πράσινο φως» για τη φετινή σεζόν και η επιστροφή του προγραμματίζεται για την Άνοιξη του 2027. Μάλιστα επιθυμία του καναλιού είναι η σύνθεση της επιτροπής αλλά και ο παρουσιαστής να συνεχίσουν ως έχουν και στον επόμενο κύκλο του προγράμματος.