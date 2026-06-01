Your Face Sounds Familiar: Πρωτιά με διαφορά στην τηλεθέαση - Ξεπέρασε το 30%

Για μία ακόμα Κυριακή το Your Face Sounds Familiar επικράτησε του ανταγωνισμού, κέρδισε την πρωτιά στην τηλεθέαση, έχοντας μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Αναλυτικότερα χθες Κυριακή (31/5) το Your Face Sounds Familiar σημείωσε 24,4% στο δυναμικό κοινό και 23,9% στο γενικό σύνολο, με την τηλεθέαση να ξεπερνά στο τελευταίο τέταρτο προβολής του το 30,5% και το 31,8%.
Την ίδια στιγμή το 1% Club στο Star συγκέντρωσε μέσο όρο 10,4% στο δυναμικό κοινό και 11,1% στο γενικό σύνολο, το Ψυχαγωγία Κυριακάτικα του Open 4,1% και 4,3%, ενώ το Τελευταίο Νησί της ΕΡΤ1 2,4% και 4,2% αντίστοιχα.
Νικητής στο χθεσινό 7ο live του Your Face Sounds Familiar αναδείχθηκε ο Μέμος Μπεγνής που μεταμφιέστηκε σε Σοφία Αρβανίτη και τραγούδησε τη μεγάλη της επιτυχία, Μη Μου Μιλάς Για Καλοκαίρια.
Your Face Sounds Familiar: Οι μεταμφιέσεις της επόμενης εβδομάδας
Στο τέλος του σόου έγινε η καθιερωμένη κλήρωση για να δουν οι δέκα διαγωνιζόμενοι σε ποιους θα μεταμφιεστούν την επόμενη εβδομάδα και τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
- Μαριλού Κατσαφάδου ως Ιουλία Καραπατάκη
- Αφροδίτη Χατζημηνά ως Edith Piaf
- Δωροθέα Μερκούρη ως Kylie Minogue
- Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Χριστίνα Μαραγκόζη
- Μαριάντα Πιερίδη ως Πάολα
- Biased Beast ως Freddie Mercury
- Idra Kayne ως Mary J. Blige
- Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Pan Pan
- Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Katy Perry
- Μέμος Μπεγνής ως Γιώργος Μαζωνάκης
