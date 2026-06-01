Μενού

Your Face Sounds Familiar: Πρωτιά με διαφορά στην τηλεθέαση - Ξεπέρασε το 30%

Πρωτιά στην τηλεθέαση σημείωσε και χθες Κυριακή (31/5) το Your Face Sounds Familiar και μάλιστα, με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό, ξεπερνώντας σε τέταρτο το 30%.

Reader symbol
Newsroom
Your-Face-Sounds-Familiar
Your Face Sounds Familiar | ANT1
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Για μία ακόμα Κυριακή το Your Face Sounds Familiar επικράτησε του ανταγωνισμού, κέρδισε την πρωτιά στην τηλεθέαση, έχοντας μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο. 

Αναλυτικότερα χθες Κυριακή (31/5) το Your Face Sounds Familiar σημείωσε 24,4% στο δυναμικό κοινό και 23,9% στο γενικό σύνολο, με την τηλεθέαση να ξεπερνά στο τελευταίο τέταρτο προβολής του το 30,5% και το 31,8%.

Την ίδια στιγμή το 1% Club στο Star συγκέντρωσε μέσο όρο 10,4% στο δυναμικό κοινό και 11,1% στο γενικό σύνολο, το Ψυχαγωγία Κυριακάτικα του Open 4,1% και 4,3%, ενώ το Τελευταίο Νησί της ΕΡΤ1 2,4% και 4,2% αντίστοιχα. 

Νικητής στο χθεσινό 7ο live του Your Face Sounds Familiar αναδείχθηκε ο Μέμος Μπεγνής που μεταμφιέστηκε σε Σοφία Αρβανίτη και τραγούδησε τη μεγάλη της επιτυχία, Μη Μου Μιλάς Για Καλοκαίρια.

Your Face Sounds Familiar: Οι μεταμφιέσεις της επόμενης εβδομάδας

Στο τέλος του σόου έγινε η καθιερωμένη κλήρωση για να δουν οι δέκα διαγωνιζόμενοι σε ποιους θα μεταμφιεστούν την επόμενη εβδομάδα και τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 

  • Μαριλού Κατσαφάδου ως Ιουλία Καραπατάκη
  • Αφροδίτη Χατζημηνά ως Edith Piaf
  • Δωροθέα Μερκούρη ως Kylie Minogue
  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Χριστίνα Μαραγκόζη
  • Μαριάντα Πιερίδη ως Πάολα
  • Biased Beast ως Freddie Mercury
  • Idra Kayne ως Mary J. Blige
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Pan Pan
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Katy Perry
  • Μέμος Μπεγνής ως Γιώργος Μαζωνάκης

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA