Ολοένα και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσον αφορά στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα που έχει σοκάρει το πανελλήνιο. Θύμα μία μητέρα δύο μικρών παιδιών που δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της.

Περί τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06), αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο από γείτονες που άκουσαν μία γυναίκα να καλεί σε βοήθεια.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, βρήκαν έξω από το διαμέρισμα άλλους ενοίκους, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο ΣΚΑΪ.

Μετά από τα επίμονα χτυπήματα των ενστόλων, ο 41χρονος σύζυγος αναγκάστηκε να ανοίξει την πόρτα και εμφανίστηκε μπροστά στους αστυνομικούς με κηλίδες αίματος πάνω του.

Στη συνέχεια, τους οδήγησε στην κρεβατοκάμαρα, όπου κείτονταν το νεκρό σώμα της 39χρονης συζύγου του.

Η γυναίκα, σύμφωνα και με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι από μαχαίρι.

Να τονιστεί, πως τα παιδιά του ζευγαριού, δύο κορίτσια 10 και 6 ετών, ήταν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα της δολοφονίας.

Τι ισχυρίζεται ο 41χρονος γυναικοκτόνος

Στο χέρι της, μάλιστα, βρέθηκε ένα μαχαίρι το οποίο, όπως όλα δείχνουν, πρέπει να είναι και αυτό που χρησιμοποίησε ο γυναικοκτόνος, για να της αφαιρέσει τη ζωή.

Προφανώς, σε μία προσπάθεια να καλύψει το έγκλημά του, το έβαλε εκεί για να σκηνοθετήσει τον χώρο.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, κατά την απολογία του ομολόγησε την πράξη του και ισχυρίστηκε πως συνεπλάκησαν με τη σύζυγό του και εκείνη τού επιτέθηκε με μαχαίρι.

Ωστόσο, τα ευρήματα στον χώρο και η κατάσταση του ίδιου, που δεν φέρει κανένα αμυντικό τραύμα, τον διαψεύδουν περίτρανα.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, παράλληλα, σε δηλώσεις του στο Action24, σημείωσε πως είναι δύο τα σενάρια που παρουσιάζει ο καθ΄ ομολογία δράστης, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως η σύζυγός του ήθελε να τον εγκαταλείψει.

Ο ίδιος γνωστοποίησε πως η αστυνομία δεν είχε ποτέ στο παρελθόν άλλη ειδοποίηση για το εν λόγω ζευγάρι και ο 41χρονος δεν φαίνεται να είχε ξανααπασχολήσει τις Αρχές.

Γείτονες, ωστόσο, ανέφεραν πως εδώ και κάποιο διάστημα άκουγαν φωνές από το διαμέρισμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη γυκαικοκτονία

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.