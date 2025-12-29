Τζορτζ Κλούνεϊ: Απέκτησε γαλλική υπηκοότητα μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους

O Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα, σύμφωνα με ένα διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύτηκε το Σάββατο (27/12) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το οποίο έκανε γνωστό σήμερα, (29/12) το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως αποκάλυψε το Paris Match, αυτό το διάταγμα αφορά τα διάσημο ζευγάρι και τα δίδυμά του ηλικίας 8 ετών.

Έχοντας επιλέξει να χτίσουν μέρος της ζωής τους μακριά από το Χόλιγουντ, ο ηθοποιός με εμβληματικούς ρόλους, μεταξύ άλλων στη σειρά «Επείγοντα» και την ταινία «Η συμμορία των Έντεκα» και η Λιβανεζο-Βρετανίδα σύζυγός του, δικηγόρος στο επάγγελμα, διαμένουν και στη Γαλλία.

«Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν εξακολουθώ να είμαι το ίδιο κακός έπειτα από μαθήματα 400 ημερών», είχε εκμυστηρευτεί ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στο RTL, στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το αγαπημένο ζευγάρι μάλιστα είχε αγοράσει το 2021 μία εξοχική έπαυλη και έναν αμπελώνα στο Μπρινιόλ, μία κοινότητα στο Βαρ της Γαλλίας, περνώντας σημαντικό κομμάτι της ζωής τους εκεί, μαζί με τα παιδιά τους.

«Εδώ, δεν τραβάνε φωτογραφίες τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν παπαράτσι να κρύβονται έξω από το σχολείο. Είναι πρωτεύον για εμάς», είχε προσθέσει.

Ακόμα κι αν η οικογένεια Κλούνεϊ δεν περνάει όλον τον χρόνο της στη νότια Γαλλία, όπως έχει δηλώσει ο ηθοποιός είναι«ο πιο ευτυχισμένος τόπος για εμάς».