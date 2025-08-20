Τζούλια Φοξ: «Αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο – να νιώθω γριά»

Η ηθοποιός και το απόλυτο ΙΤ girl, Τζούλια Φοξ, άνοιξε την καρδιά της σε πρόσφατη συνέντευξη στο Allure, τονίζοντας πόσο μετάνιωσε για τις πλαστικές επεμβάσεις που έκανε στο παρελθόν.

«Ήμουν τόσο προσκολλημένη στην ιδέα ότι πρέπει να είμαι ελκυστική για τους άνδρες για να επιβιώσω», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως ξεκίνησε με fillers και botox από την ηλικία των 21 ετών.

Παρόλο που εκτιμά την ομορφιά των γυναικών που γερνούν φυσικά, η Φοξ παραδέχεται ότι φοβάται το γήρας. «Αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο – να νιώθω γριά, κουρασμένη, απογοητευμένη», είπε.

Στα 35 της πλέον, αναρωτιέται αν θα συνεχίσει να κυνηγά την παλιά της εικόνα ή αν θα επιλέξει να εξελιχθεί και να ανακαλύψει τη νέα της ταυτότητα.

Η Φοξ έχει υποβληθεί σε ρινοπλαστική, λιποαναρρόφηση και οδοντικές όψεις, ενώ δηλώνει πως ίσως κάνει κι άλλες επεμβάσεις στο μέλλον.

Ωστόσο, τονίζει τη σημασία της διαφάνειας από δημόσια πρόσωπα σχετικά με τις αισθητικές παρεμβάσεις.

«Αν δεν είσαι ειλικρινής, θέτεις μη ρεαλιστικά πρότυπα για τις υπόλοιπες γυναίκες», σημείωσε.

Η εξομολόγησή της ανοίγει έναν ευρύτερο διάλογο για την πίεση που δέχονται οι γυναίκες να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ομορφιάς, αλλά και για την αξία της αυθεντικότητας στην εποχή των φίλτρων και της τελειότητας.