Vogue: Η Κλόε Μαλ στη θέση της Άννας Γουίντουρ - Ποια είναι η 39χρονη δημοσιογράφος

Η Άννα Γουίντουρ σηματοδότησε μια σημαντική εποχή για την Vogue και τα βλέμματα είναι στραμμένα τώρα στο νέο κεφάλαιο του κορυφαίου περιοδικού μόδας, την Κλόε Μαλ (Chloe Malle), την νέα επικεφαλής της αμερικανικής έκδοσης

Η Malle, η 39χρονη δημοσιογράφος και μέλος του προσωπικού της Vogue, ορίστηκε από την ίδια την Άννα Γουίντουρ.

«Η μόδα και τα μέσα ενημέρωσης εξελίσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη και συγκινημένη που συμμετέχω σε αυτό», δήλωσε η Malle σε ανακοίνωσή της. «Επίσης, αισθάνομαι απίστευτα τυχερή που η Άννα θα συνεχίσει να είναι η μέντοράς μου».

Η διοίκησή της σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους στη βιομηχανία της μόδας σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο όχι μόνο για το περιοδικό, αλλά και για την ίδια την Γουίντουρ, η οποία θα παραμείνει στη θέση της ως διευθύντρια περιεχομένου της Condé Nast και παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης του περιοδικού, διατηρώντας τον έλεγχο του περιοδικού, χωρίς όμως να εμπλέκεται πλέον στις καθημερινές δραστηριότητές του.

Η Wintour ήταν παρούσα στις επιδείξεις υψηλής ραπτικής του Ιουλίου και είναι πιθανό ότι τόσο η ίδια όσο και η Malle θα είναι παρούσες στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης την επόμενη εβδομάδα, θα επιβλέπουν το Met Gala και τις εκδηλώσεις του Vogue World. Ωστόσο, για πρώτη φορά στην ιστορία του πιο διάσημου περιοδικού στον κόσμο, το Vogue δεν έχει πλέον αρχισυντάκτη.

«Σε μια εποχή αλλαγών τόσο στον χώρο της μόδας όσο και εκτός αυτού, το Vogue πρέπει να συνεχίσει να είναι τόσο ο προπομπός όσο και ο ηγέτης που ξεπερνά τα όρια», δήλωσε η Wintour.

«Η Chloe έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να βρει την ισορροπία μεταξύ της μακράς, μοναδικής ιστορίας του American Vogue και του μέλλοντός του στην πρώτη γραμμή του καινούργιου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί της, ως μέντοράς της αλλά και ως μαθήτριά της, ενώ εκείνη μας οδηγεί, εμάς και το κοινό μας, σε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει».

Η Malle ήταν συντάκτρια του Vogue.com και συν-παρουσιάστρια του podcast The Run-Through with Vogue, και είναι μακροχρόνια συνεργάτης της Wintour, καθώς εργάζεται στο περιοδικό από το 2011.

Υπεύθυνη για τα ενημερωτικά δελτία που συντάσσονται από τους συντάκτες και για επιτυχημένες ετήσιες εκδηλώσεις όπως το Dogue (ένα περιοδικό μόδας για σκύλους), είναι περισσότερο δημοσιογράφος ευρείας κλίμακας παρά ειδική της μόδας. Το 2014 δήλωσε στο Into the Gloss ότι «δίσταζα όταν έκανα συνεντεύξεις, επειδή η μόδα δεν είναι ένα από τα κύρια ενδιαφέροντά μου στη ζωή και ήθελα να γίνω συγγραφέας περισσότερο από συντάκτρια, αλλά με γοήτευσε τόσο πολύ η μηχανή της Vogue που δεν μπόρεσα να αντισταθώ».

Ωστόσο, η Malle, η οποίος ήταν ο επικρατέστερος υποψήφιος από την ανακοίνωση της Wintour, δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν τις αλλαγές στην Condé Nast. Η πρώην αρχισυντάκτρια είναι γνωστή για το ότι ανταμείβει τους στενούς συνεργάτες της με διεθνείς θέσεις – ο Mark Guiducci, δημιουργικός διευθυντής της Vogue της Wintour, πρόσφατα ανέλαβε την κορυφαία θέση στο Vanity Fair.

Η θέση ήταν αναμφισβήτητα κενή από τη στιγμή που η Malle κάλυψε τον πολύ σημαντικό και πολυσυζητημένο γάμο του Jeff Bezos και της Lauren Sanchez στη Βενετία νωρίτερα φέτος. Έχοντας πρόσβαση στη νύφη πριν από την τελετή και με την αποστολή να συλλέξει επιπλέον λεπτομέρειες κατά την προετοιμασία του γάμου, το εξώφυλλο ακολούθησε τη συνέντευξη που πήρε από το ζευγάρι το 2023, και τα δύο θεωρούνται απόδειξη της ικανότητάς της να χειρίζεται διασημότητες υψηλού προφίλ με ενδιαφέρον για τους καταναλωτές.

Vogue: Ποια είναι η 39χρονη Κλόε Μαλ

Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Brown, η Malle μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και ξεκίνησε την καριέρα της γράφοντας για ακίνητα για το New York Observer. Έκτοτε έχει γράψει για τις εφημερίδες New York Times, Marie Claire, Wall Street Journal και Architectural Digest. Προσχώρησε στο τμήμα ειδικών θεμάτων του Vogue πριν από 15 χρόνια και έχει εργαστεί σε διάφορα τμήματα και πλατφόρμες του περιοδικού.

Η Malle είναι επίσης κόρη της Αμερικανίδας ηθοποιού Candice Bergen, γνωστής για το ειρωνικό χιούμορ της και τους ψυχρούς σκανδιναβικούς χαρακτήρες της τόσο στη σκηνή όσο και εκτός αυτής, και του αείμνηστου σκηνοθέτη Louis Malle, ο οποίος ζούσε στη Γαλλία επειδή «δεν του άρεσε να ζει ή να εργάζεται στο Χόλιγουντ», σύμφωνα με μια συνέντευξη της Bergen στο Dallas News το 2015.

Σε ένα άλλο περίεργο παιχνίδι μεταξύ ζωής και τέχνης, είχε μια μακροχρόνια cameo εμφάνιση ως η ερωτευμένη συντάκτρια του αμερικανικού Vogue στο Sex and the City. Η Malle είναι επίσης ένα από τα λίγα ονόματα που η γέννησή τους αναφέρθηκε στο περιοδικό People.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από τότε που η Condé Nast δημοσίευσε για πρώτη φορά την αγγελία για τη θέση στο LinkedIn, αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει τη λίστα των πιθανών διαδόχων να αλλάζει συνεχώς. Σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό, η Wintour είπε στους υποψηφίους που πήγαν για συνέντευξη ότι έψαχνε έναν δημοσιογράφο που θα ήταν σε θέση να επιβλέπει το ζωντανό περιεχόμενο ενώ ταξιδεύει και να καθοδηγεί τους περιφερειακούς συντάκτες στο εξωτερικό.

Μεταξύ των ονομάτων που συζητήθηκαν για τον πολυπόθητο ρόλο από τους bookmakers της William Hill ήταν η Δούκισσα του Sussex, η Kim Kardashian και η Victoria Beckham. Πιο λογικά ονόματα ήταν η βρετανίδα συνάδελφος της Malle, Chioma Nnadi, η συντάκτρια του HTSI της Financial Times, Jo Ellison, και – σε μια πλοκή βγαλμένη κατευθείαν από το The Devil Wears Prada – ακόμη και ένας άνδρας. Ο Will Welch, ο 45χρονος συντάκτης του GQ, στον οποίο αποδίδεται η μετατροπή του ανδρικού περιοδικού από μια έκδοση γενικού ενδιαφέροντος σε μια έκδοση επικεντρωμένη στη μόδα και το στυλ, ήταν μεταξύ των 10 πρώτων φαβορί.

