Ξέσπασε η Φαίη Σκορδά για τη 19χρονη Μυρτώ: «Έμεινε παρατημένη - Θα ήταν πιο τραγικό αν ήταν άσχημη;»

Ξέσπασε σήμερα (17/4) η Φαίη Σκορδά στον αέρα του Buongiorno για όλα τα κακόβουλα σχόλια που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες και αφορούν την εμφάνιση της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά, η οποία βρέθηκε αναίσθητη σε πλατεία στο Αργοστόλι τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα (14/4).

«Λες και βλέπουμε σειρά. Τι είναι αυτό δηλαδή; Κάθεσαι και σχολιάζεις από την πρώτη μέρα την εικόνα και τα ρούχα». Ό,τι κι αν είναι, είναι ένα κορίτσι που έφυγε από τη ζωή.

Το καλύτερο του κόσμου να είναι, έχει σημασία; Ο άγγελος να είναι... Άμα ήταν άσχημη, δεν θα θρηνούσαμε ένα κορίτσι 19 χρονών; Τι είναι αυτό το πράγμα;

Η κοπέλα έμεινε παρατημένη. Θα μπορούσε να σωθεί εάν πήγαινε στο νοσοκομείο. Και αν μάθουμε ποια είναι η σχέση του ενός με την άλλη; Και; Τι έγινε;», αναρωτήθηκε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Θα ήταν πιο τραγικό αν ήταν άσχημη; Δεν ξέρω. Από την πρώτη μέρα στα social, Ανδρέα μου, η φωτογραφία της… η επιλογή της συγκεκριμένης φωτογραφίας που είναι μία κούκλα, που είναι λες και είναι μοντέλο!

Έτσι... Η συγκεκριμένη. Δηλαδή, από πίσω κρύβει πράγματα, γι’ αυτό και το λέω. Άμα δηλαδή δεν…», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Buongiorno.