Το ξέσπασμα Μπιμπίλα για το «κόψιμο» από Λιάγκα και ΑΝΤ1: «Απαράδεκτο φέρσιμο»

Έντονη ήταν η αντίδραση του ηθοποιού Σπύρου Μπιμπίλα, όταν έμαθε πως δεν θα προβληθεί σήμερα, στην πρεμιέρα του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1, η συνέντευξή του η οποία τού είχε ζητηθεί από τον Ιούλιο.

Ο ηθοποιός ανέφερε μεταξύ άλλων πως αρνήθηκε την εμφάνισή του σε δύο άλλες εκπομπές προκειμένου να εμφανιστεί στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και πως προς έκπληξή του ενημερώθηκε πως αυτό δεν θα συμβεί αργά το βράδυ της Κυριακής και μετά την ανάρτηση του παρουσιαστή για τα θέματα που θα παρουσιάσουν στην πρεμιέρα τους.

Η ανάρτηση Μπιμπίλα για Λιάγκα και ΑΝΤ1

«Το χρονικό ενός μη σεβασμού η πως είναι τα πράγματα στην τηλεόραση σήμερα! Μετά λύπης μου κάνω αυτήν την ανάρτηση, αφού πρώτα, ευχηθώ σε όλες τις εκπομπές καλή αρχή, καλύτερη τηλεόραση και περισσότερο σεβασμό σε όλους.

Γιατί το λέω αυτό; Στην πρώτη εκπομπή του κυρίου Λιάγκα θα εμφανιζόμουν για συνέντευξη όπως μου είχε επίμονα ζητηθεί από τον μήνα Ιούλιο (για γούρι μου είπαν) κι επειδή ήταν η πρώτη εκπομπή που μου το ζήτησε τήρησα την υπόσχεση μου κι αρνήθηκα σε 2 άλλες παρόμοιες εκπομπές να εμφανιστώ αυτήν τη μέρα. Επειδή βρισκόμουν στις γιορτές πατάτας στη Νάξο και για να είμαι εντάξει αφού θα έβγαινα πολύ νωρίς, όπως μου ζητήθηκε, πήρα το βραδινό πλοίο, ενώ θα μπορούσα να γυρίσω Δευτέρα. Επτά τηλεφωνήματα την Κυριακή για το τι ακριβώς θα πούμε αλλά αργά το βράδυ στις 11:15 μου ανακοινώνουν ότι έχουν πολλά θέματα, δεν θα προλάβω κι αφού με αγαπούν να διαλέξω ποια άλλη μέρα θα πάω. Είχε μεσολαβήσει 10.20 μια ανάρτηση του κ. Λιάγκα που διαφήμιζε τους πρώτους καλεσμένους, χωρίς να με αναφέρει, πήρα την υπεύθυνη και μου είπε ότι με κρατά ως έκπληξη. Το πίστεψα αλλά σε μισή ώρα διαψεύστηκα.

Αν εγώ ακύρωνα τελευταία στιγμή φανταστείτε τι θα αντιμετώπιζα. Επειδή είμαι ευγενικός και συνεπής αλλά άνθρωπος με νεύρα είπα στην αρχισυντάκτρια ότι θα ενημερώσω κι εγώ το κοινό γι’ αυτό το απαράδεκτο φέρσιμο που δείχνει μη σεβασμό και ασυνέπεια για όποιον λόγο κι αν γίνεται. Αν είμαστε εν μέσω δικών, που πουλάνε, φαντάζομαι δεν θα ακύρωναν, το να μιλάμε μόνο για το έργο μας στις τέχνες ή στην βουλή φαίνεται δεν μετράει τόσο. Λυπάμαι πολύ για τον λάθος δρόμο που διαλέγουν, όποια δικαιολογία δεν καλύπτει το σφάλμα κι εύχομαι να φροντίσουν να μην προσβάλουν άλλον καλεσμένο, γιατί κι οι καλεσμένοι θα γίνουν πιο δύσκολοι στο να έρχονται στις εκπομπές. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΛΟΙΠΟΝ και πάψτε να θεωρείτε εύκολους τους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει», ανέφερε ο ηθοποιός.