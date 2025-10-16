Μενού

Ξύπνησε αναμνήσεις η φωτογραφία Ψινάκη: Η ανάρτηση με Ρουβά, Βίσση και Καρβέλα

Μνήμες από το παρελθόν ξύπνησε η ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη και η φωτογραφία που μοιράστηκε.

Μια νοσταλγική ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη στο Instagram έγινε viral, γεμίζοντας τα social media με αναμνήσεις από μια εποχή που άφησε το αποτύπωμά της στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ο γνωστός μάνατζερ και παρουσιαστής του «Γηροκομείου» στο YouTube μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία από τα παλιά, στην οποία ποζάρει με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες: την Άννα Βίσση, τον Νίκο Καρβέλα, τον Σάκη Ρουβά και τη Σοφία Καρβέλα — πρόσωπα που καθόρισαν τη σύγχρονη ελληνική ποπ κουλτούρα.

Η εικόνα, τραβηγμένη σε μια πιο ανέμελη και δημιουργική εποχή, αποπνέει τη χημεία και τη ζωντάνια μιας παρέας που, χωρίς να το γνωρίζει τότε, «έγραφε ιστορία». Ο Ψινάκης φαίνεται χαλαρός δίπλα στην Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας με το γνώριμο εκκεντρικό του ύφος στέκεται πίσω από τον νεαρό Σάκη Ρουβά, ενώ η Σοφία Καρβέλα συμπληρώνει τη σκηνή με τη φρεσκάδα της εποχής.

Στη λεζάντα, ο Ηλίας Ψινάκης έγραψε: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια παρέα που έγραφαν ιστορία… Αλλά δεν το ήξεραν…»

Μια φράση που συμπυκνώνει την αυθεντικότητα, το πάθος και τη δημιουργικότητα εκείνων των χρόνων — μιας εποχής που διαμόρφωσε ολόκληρη γενιά στη μουσική και την ψυχαγωγία.

