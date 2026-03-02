Μενού

Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν - Η ανακοίνωση που εξέπληξε τους φανς τους

Αυτό κι αν είναι έκπληξη: Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια κατάφεραν να παντρευτούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Reader symbol
Newsroom
Zendaya and Tom Holland - Instagram
  • Α-
  • Α+

Παντρεύτηκαν ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια; Όλα δείχνουν πως «ναι» - τουλάχιστον σύμφωνα με την αποκάλυψη του στιλίστα Λο Ροουτς, στο κόκκινο χαλί των Actor Awards 2026. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «ο γάμος έχει ήδη γίνει - τον χάσατε!», ενώ όταν ρωτήθηκε αν όσα είπε ήταν αλήθεια, επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του με χιούμορ, σχολιάζοντας «είναι αλήθεια».

Όπως ήταν λογικό, η αποκάλυψη για τον γάμο της Ζεντάγια και του Τομ Χόλαντ προκάλεσε αίσθηση στα διεθνή μέσα, καθώς το ζευγάρι φημίζεται για την επιμονή του να διατηρεί την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE