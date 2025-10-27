Ζόζεφιν: Έκανε σαφάρι με τον Αντώνη Ρέμο στη Νότια Αφρική

Kάνοντας σαφάρι στη Νότια Αφρική εμφανίστηκαν η Ζόζεφιν και ο Αντώνης Ρέμος, που βρέθηκαν εκεί ενόψει της παγκόσμιας περιοδείας του τραγουδιστή, τον οποίο συνόδευσε η ποπ καλλιτέχνιδα.

Παράλληλα με τις live εμφανίσεις τους, τις οποίες απολαύσαν χιλιάδες θαυμαστές, οι δύο τραγουδιστές αποφάσισαν να αρπάξουν την ευκαιρία και να οργανώσουν μια αξέχαστη εμπειρία που θα θυμούνται για πάντα από το ταξίδι τους στη Νότια Αφρική και να κάνουν σαφάρι στη ζούγκλα, βλέποντας από κοντά άγρια ζώα όπως ελέφαντες και λιοντάρια.

Η τραγουδίστρια δεν δίστασε να απαθανατίσει τις αξέχαστες στιγμές από το σαφάρι στο Γιοχάνεσμπουργκ, μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και τους συνεργάτες τους και φυσικά μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην λεζάντα έγραψε πως ήταν όνειρο της να ταξιδεύει λόγω της δουλειάς και δήλωσε πόσο ευγνώμων είναι που γίνεται πραγματικότητα:

«Όταν ήμουν μικρή ευχόμουν η δουλειά μου να μου επιτρέψει να ταξιδεύω, να γνωρίζω μέρη, ανθρώπους και εμπειρίες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα περπατάω δίπλα σε έναν ελέφαντα στην Αφρική… και νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη. Κάποια όνειρα δεν είναι απλώς όνειρα είναι στιγμές που σε βρίσκουν όταν είσαι έτοιμος να τις ζήσεις»