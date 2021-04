Η Billie Eilish ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ

Το φαινόμενο Billie Eilish επιφύλασσε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, αφού ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Happier Than Ever» με 16 ολοκαίνουργια τραγούδια, για τις 30 Ιουλίου. Το «Happier Than Ever» είναι o νέoς ολοκληρωμένος δίσκος της πολυβραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας, μετά το ντεμπούτο της άλμπουμ «When We All Go To Sleep, Where Do We Go?». Το «Happier Than Ever» αποτελεί μια δουλειά αποκλειστικά από την 19χρονη Billie Eilish στον στίχο και τον αδερφό της Finneas στην παραγωγή του άλμπουμ, που έγινε εξολοκλήρου στο Λος Άντζελες.

Η Eilish μάλιστα έκανε μια ανάρτηση στο Instagram όπου ανακοίνωνε πως θα δημοσιεύσει ένα single από το άλμπουμ της στις 29 Απριλίου, δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη, οπότε οι fans της ανά τον κόσμο βρίσκονται με το χέρι στο ποντίκι και πατάνε διαρκές refresh στο κανάλι της στο Youtube περιμένοντας να κυκλοφορήσει το νέο track.

Να σημειωθεί πως αυτό το δεύτερο άλμπουμ της Eilish, έρχεται ύστερα από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα στο οποίο η 19χρονη είχε περιέλθει σε συναισθηματική εσωστρέφεια και προσπαθούσε να ξεφύγει απ΄όλη αυτή τη δόξα που ήρθε σε αβάσταχτο βαθμό την τελευταία 3ετία κι ενώ εξέφρασε τις αυτοκτονικές τάσεις που είχε μια περίοδο.

Κι αυτό το αναφέρουμε γιατί ο συνδυασμός του τίτλου του άλμπουμ με το εξώφυλλο, όπου είναι θλιμμένη με δάκρυα, υποδηλώνουν ότι μουσικά, λόγω και του αδερφού της Finneas, θα κινηθεί σε πιο μελαγχολικές μελωδίες.

Αυτή είναι η λίστα τραγουδιών του νέου της άλμπουμ:

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy