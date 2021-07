Ραφαέλα Καρά: Την μάθαμε στην Ελλάδα από το Canzonissima. Την αγάπησε ο Φρανκ Σινάτρα και ολόκληρη η Ευρώπη. Ο βασιλιάς, Χουάν Κάρλος, την ερωτεύτηκε και την έχρισε «Dama de la Orden del Mérito Civil» (Κυρία της τάξης και της πολιτικής). Η «Ράφα» από το απόγευμα ταξιδεύει στους ουρανούς συντροφιά με το θρύλο της.

«Η Ραφαέλα μας άφησε. Πήγε σε έναν καλύτερο κόσμο, όπου η ανθρωπιά της, το αδιαμφισβήτητο γέλιο της και το εξαιρετικό ταλέντο της θα λάμψουν για πάντα». Με αυτά τα λόγια, ο Sergio Lapino, στενός συνεργάτης και επί χρόνια σύντροφος της Ραφαέλα Καρά, έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση.

Η Ραφαέλα είχε υποφέρει πολύ από το lockdown και την έλλειψη κοινωνικότητας. Είχε παραδεχτεί ότι φοβόταν κλειδωμένη στο σπίτι. Στις αρχές του 2021 χτυπήθηκε από την ασθένεια που κράτησε μυστική από όλους. «Για αρκετό καιρό είχε επιτεθεί η ασθένεια σε αυτό το σώμα της, το τόσο μικροσκοπικό αλλά ξέχειλο από ενέργεια», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Sergio Iapino.

Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε ή πού θα πραγματοποιηθεί η κηδεία. Αντιθέτως, έγινε γνωστό ότι «στην τελευταία της επιθυμία, η Ραφαέλα ζήτησε να αποτεφρωθεί σε ένα απλό ξύλινο φέρετρο και ένα ταπεινό δοχείο για την στάχτη της.



Η Ραφαέλα Καρά ήταν γεννημένη στις 18 Ιουνίου 1943 στη Μπολόνια και γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως παρουσιάστρια μουσικοχορευτικών εκπομπών τόσο στην πατρίδα της, την Ιταλία, όσο και στην Ισπανία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Να σημειώσουμε ότι αρκετές φορές είχε επισκεφτεί και είχε συμπαρουσιάσει σόου στην Ελλάδα!

Η πρώτη της επιτυχία ήταν το τραγούδι «Tuca Tuca», σύνθεση του για χρόνια συνεργάτη και συντρόφου της Gianni Boncompagni.

Άλλες επιτυχίες της ήταν το «Tanti Auguri», το «A far l’amore comincia tu» (μοναδική της είσοδος στα βρετανικά Charts υπό τον τίτλο Do It, Do It Again).

H Καρά έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία Το Εξπρές του φον Ράιαν (Von Ryan’s Express) (1965) με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Τρέβορ Χάουαρντ. Στα γυρίσματα τη ςταινίας την ερωτεύτηκε ο «Φράνκι».

To 1969-1970 γνώρισε την πραγματική τηλεοπτική επιτυχία με το σόου «Io Agata e tu» με τους Nino Taranto και Nino Ferrer, όπου η Ραφαέλα Καρά έκανε μόδα ένα νέο τύπο, σύγχρονης και εκρηκτικής showgirl.

«Την τρίτη φορά θα μιλήσουν για το θάνατό μου»

Σε πρόσφατη συνέντευή της στην «Corriere della Sera» είχε πει: «Σε σύντομο χρονικό διάστημα, είδα τον εαυτό μου δύο φορές στις ειδήσεις. Είπα: Ω Θεέ μου, τι συμβαίνει; Σκέφτηκα επίσης: την τρίτη φορά θα είναι για να ανακοινώσουν το θάνατό μου... Και άγγιξα το σίδερο». Την πρώτη φορά που βρέθηκε τελευταία στην επικαιρότητα ήταν χάρη στο άρθρο που της αφιέρωσε η αγγλική εφημερίδα «The Guardian»: «Raffaella Carrà: Η ιταλίδα ποπ σταρ που δίδαξε στην Ευρώπη τη χαρά του σεξ».

Τη δεύτερη φορά για το βίντεο που έγινε viral στο Twitter που δείχνει τον χορό της Καρά με τον Αντριανο Τσελεντάνο στο Milleluci το 1974. Ένα βίντεο που ορίζεται ως από τα πιο όμορφα στον κόσμο της ψυχαγωγίας.

Ο «Guardian» είχε γράψει για τη «Ράφα»: «Δίδαξε στις γυναίκες ότι το να έχεις ελεύθερη ζωή και σκέψη στην κρεβατοκάμαρα δεν ήταν σκανδαλώδες»

Ήταν προσωπική φίλη του Ντιέγκο Μαραντόνα: «Ένας μεγάλος πόνος – είχε πει για τον θάνατό του. Εγώ, που δεν μου αρέσει να κάνω βίντεο για φίλους, έκανα μια εξαίρεση και έφτιαξα μια ταινία μικρού μήκους για τα 60 χρόνια του. Του το έστειλα και μου είπαν ότι συγκινήθηκε. Ήμασταν πραγματικά φίλοι. Ήταν πολύ γενναιόδωρος, ικανός για απίστευτα άλματα, παρά την επικίνδυνη ζωή του, μεταξύ ναρκωτικών και αλκοόλ».

«A far l’amore comincia tu», ο ύμνος της ξεγνοιασιάς

Από τα ξέφρενα πάρτι της δεκαετίας του ’70, μέχρι τις ντίσκο του ’80 και ΄90, και από τα ρετρό αφιερώματα μέχρι τα καλοκαιρινά ξενύχτια στις διακοπές ένα τραγούδι δεν λείπει από το ρεπερτόριο: το ξεσηκωτικό «A far l’amore comincia tu», που τραγουδούσε η Ραφαέλα Καρά κι έγινε ο ύμνος της ξεγνοιασιάς και της ανεμελιάς. «Το κορίτσι όμως με το ξανθό καρέ», όπως έγινε γνωστή η Καρά, ήταν πολλά περισσότερα.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, πρωταγωνίστησε σε είκοσι ιταλικές ταινίες και πολλές τηλεοπτικές σειρές, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να κερδίσει καλές κριτικές. Ο Φρανκ Σινάτρα δεν έμεινε ασυγκίνητος από την εντυπωσιακή Ραφαέλα κι ένας μεγάλος έρωτας γεννήθηκε στο σετ. Η σχέση τους κράτησε δυο χρόνια, μέχρι που η Καρά έκανε το μοιραίο λάθος και του γνώρισε την καλή της φίλη Μία Φάροου.

Το 1970 η εμφάνισή της στην εκπομπή «Canzonissima» συζητήθηκε πολύ, λόγω του φαινόταν ο αφαλός της... Τα ήθη της εποχής ήταν συντηρητικά και το Βατικανό καταδίκασε την παρουσιάστρια για την προκλητικότητά της, οπότε το RAI αναγκάστηκε να την απολύσει.

Η φήμη της εκτοξεύεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά από τον θάνατο του Φράνκο, παρουσιάζει ένα σόου στην Ισπανία το «La Hora de Raffaella», ενώ οι εκπομπές της αναμεταδίδονται σε πολλές χώρες. Μάλιστα, οι Ισπανοί την λάτρεψαν σε τέτοιο βαθμό που το 2018, ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος την έχρισε «Dama de la Orden del Mérito Civil».

Επιστρέφοντας στην Ιταλία, παρουσιάζει την εκπομπή «Ma Che Sera». Το τραγούδι της εισαγωγής , το «Tanti Auguri», έγινε ύμνος του σεξ και της σεξουαλικότητας . Γύρω της είχε πάντα πλήθος επαγγελματιών χορευτών που την πλαισίωναν. Μάλιστα ένας από αυτούς ήταν ο Λάκης Γαβαλάς!

Το 1983 παρουσίασε μια ακόμα πρωτότυπη εκπομπή, το «Pronto Rafaella», όπου απαντούσε ζωντανά στον αέρα σε τηλεφωνήματα ακροατών. Το 2008, επιστρέφει και πάλι στα τηλεοπτικά πλατό με ένα νέο σόου που φέρνει οικογένειες κοντά μετά από δεκαετίες και έσπασε για άλλη μία φορά τα μηχανάκια τηλεθέασης. Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη συγγραφή- έχει γράψει οκτώ βιβλία για παιδιά και ένα βιβλίο συνταγών.

Η Ραφαέλα Καρά άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου, στις 16:20, «μετά από ασθένεια που επιτέθηκε στο σώμα της, στο τόσο μικροσκοπικό αλλά γεμάτο ενέργεια», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.